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Haberler Galeri TAYFUN yine göz kamaştırdı! Dünya yakından takip ediyor: Menzili korku verdi! TSK önemli caydırıcılık kapasitesine ulaşacak
Giriş Tarihi: 23.05.2023 09:41 Güncelleme Tarihi: 23.05.2023 10:46

TAYFUN yine göz kamaştırdı! Dünya yakından takip ediyor: Menzili korku verdi! TSK önemli caydırıcılık kapasitesine ulaşacak

Türk Savunma Sanayii'de çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Dünyanın da yakından takip ettiği 500+ kilometre menzilli TAYFUN füzesi, 18 Ekim 2022 tarihinde gerçekleştirdiği ilk test atışında Yunanistan'ın uykularını kaçırmıştı. Bugün 2. test atışı başarıyla tamamlanan füze, TSK'ya önemli bir caydırıcılık kapasitesi kazandıracak.

TAYFUN yine göz kamaştırdı! Dünya yakından takip ediyor: Menzili korku verdi! TSK önemli caydırıcılık kapasitesine ulaşacak

Türkiye'nin şu ana kadarki en uzun menzilli füzesi Tayfun'un yeni test atışı Rize'de gerçekleştirildi.

TAYFUN yine göz kamaştırdı! Dünya yakından takip ediyor: Menzili korku verdi! TSK önemli caydırıcılık kapasitesine ulaşacak

İLK TEST ATIŞI 18 EKİM 2022'DE YAPILDI

Roketsan ve Savunma Sanayii Başkanlığı, Roketsan tarafından geliştirilen Tayfun için 18 Ekim 2022 tarihinde Rize-Artvin Havalimanı'nda ilk kez test atışı yapıldı.

SSB Başkanı Demir, Tayfun'un test atışına ilişkin görüntüleri paylaştı | Video

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TAYFUN yine göz kamaştırdı! Dünya yakından takip ediyor: Menzili korku verdi! TSK önemli caydırıcılık kapasitesine ulaşacak

TAYFUN'UN 2. TEST ATIŞI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Geçen 7 ayın ardından 12 Mayıs günü yine bir test atışı görüntüleri resmi olarak Roketsan tarafından paylaşılan Tayfun'un bugün Rize-Artvin Havalimanı'ndan yeniden test atışı gerçekleştirildi.

TAYFUN yine göz kamaştırdı! Dünya yakından takip ediyor: Menzili korku verdi! TSK önemli caydırıcılık kapasitesine ulaşacak

Saat 06.44'te yeniden test atışı yapılan Tayfun'un test atışı esnasında Rize-Artvin Havalimanı'nın içerisinde ve etrafında yoğun güvenlik önlemi alınırken, Tayfun Füzesi'nin test atışının Rize ayağı başarı ile tamamlandı. Füzenin kaç kilometre mesafeye gönderildiği ile ilgili bilgi verilmedi.

TAYFUN yine göz kamaştırdı! Dünya yakından takip ediyor: Menzili korku verdi! TSK önemli caydırıcılık kapasitesine ulaşacak

TSK, TAYFUN İLE ÖNEMLİ BİR CAYDIRICILIK KAPASİTESİNE ULAŞMIŞ OLACAK

Tayfun Füzesi'nin kısa süre içerisinde envantere alınması bekleniyor. Tayfun ile Türk Silahlı Kuvvetleri, önemli bir caydırıcılık kapasitesine ulaşmış olacak.

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