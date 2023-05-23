Giriş Tarihi: 23.05.2023 09:41
Güncelleme Tarihi: 23.05.2023
10:46
TAYFUN yine göz kamaştırdı! Dünya yakından takip ediyor: Menzili korku verdi! TSK önemli caydırıcılık kapasitesine ulaşacak
Türk Savunma Sanayii'de çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Dünyanın da yakından takip ettiği 500+ kilometre menzilli TAYFUN füzesi, 18 Ekim 2022 tarihinde gerçekleştirdiği ilk test atışında Yunanistan'ın uykularını kaçırmıştı. Bugün 2. test atışı başarıyla tamamlanan füze, TSK'ya önemli bir caydırıcılık kapasitesi kazandıracak.