TAYFUN yine göz kamaştırdı! Dünya yakından takip ediyor: Menzili korku verdi! TSK önemli caydırıcılık kapasitesine ulaşacak

Saat 06.44'te yeniden test atışı yapılan Tayfun'un test atışı esnasında Rize-Artvin Havalimanı'nın içerisinde ve etrafında yoğun güvenlik önlemi alınırken, Tayfun Füzesi'nin test atışının Rize ayağı başarı ile tamamlandı. Füzenin kaç kilometre mesafeye gönderildiği ile ilgili bilgi verilmedi.