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Haberler Galeri Teknoloji devinden flaş uyarı! Çip krizi birkaç sene daha sürebilir
Giriş Tarihi: 31.05.2021 12:42 Güncelleme Tarihi: 31.05.2021 12:46

Teknoloji devinden flaş uyarı! Çip krizi birkaç sene daha sürebilir

Üreticiler ve tüketiciler şimdiye kadar görülmemiş küresel bir çip kriziyle karşı karşıya. Başta otomotiv sektöründe yaşanan ve bazı markaların kısa süreliğine üretimi durdurmasına neden olan kriz, tüketici elektroniği sektörüne de sıçradı. Dünyanın en büyük çip üreticilerinden konuyla ilgili flaş bir uyarı yaptı ve çip krizinin birkaç sene daha sürelebileceğini belirtti. İşte detaylar...

Teknoloji devinden flaş uyarı! Çip krizi birkaç sene daha sürebilir

Coronavirüs pandemisiyle birlikte çip krizi baş gösterdi. Tedarik sorunları artarak devam eden çip sıkıntısının sadece pandemi kaynaklı olmadığı ve arkasında başka sebeplerin de yer aldığı belirtiliyor. Birçok yarı iletken üreticisi, çip krizini aşmak için tedarik ve lojistik alanlarına yatırımlar yapacağını açıklasa da, sektördeki herkes aynı fikirde değil.

Teknoloji devinden flaş uyarı! Çip krizi birkaç sene daha sürebilir

Küresel çip kriziyle ile ilgili açıklama yapan CEO'su , dünya genelindeki yarı iletken kıtlığının üretim sorunları çözülene kadar devam edeceğini ve bunun birkaç yıl daha sürebileceğini yeniden hatırlattı. Gelsinger, çip kıtlığının, pandemiye bağlı olarak büyük bir kitlenin evinden çalışmaya başlamasına bağlı olarak ortaya çıktığına dikkat çekti.

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Teknoloji devinden flaş uyarı! Çip krizi birkaç sene daha sürebilir

25 yıl önce yüzde 37'lerde olan 'nin küresel çip üretimindeki payı, yaşanan çip sıkıntıları nedeniyle yüzde 12'lere geriledi.

Teknoloji devinden flaş uyarı! Çip krizi birkaç sene daha sürebilir

Öte yandan , geçtiğimiz günlerde 'nin eyaletinde iki yeni çip fabrikası inşa etmeyi planladığını duyurmuştu. (Ensonhaber)

Teknoloji devinden flaş uyarı! Çip krizi birkaç sene daha sürebilir
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