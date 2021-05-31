Teknoloji devinden flaş uyarı! Çip krizi birkaç sene daha sürebilir

Coronavirüs pandemisiyle birlikte çip krizi baş gösterdi. Tedarik sorunları artarak devam eden çip sıkıntısının sadece pandemi kaynaklı olmadığı ve arkasında başka sebeplerin de yer aldığı belirtiliyor. Birçok yarı iletken üreticisi, çip krizini aşmak için tedarik ve lojistik alanlarına yatırımlar yapacağını açıklasa da, sektördeki herkes aynı fikirde değil.