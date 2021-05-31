Giriş Tarihi: 31.05.2021 12:42Güncelleme Tarihi: 31.05.2021 12:46
Teknoloji devinden flaş uyarı! Çip krizi birkaç sene daha sürebilir
Üreticiler ve tüketiciler şimdiye kadar görülmemiş küresel bir çip kriziyle karşı karşıya. Başta otomotiv sektöründe yaşanan ve bazı markaların kısa süreliğine üretimi durdurmasına neden olan kriz, tüketici elektroniği sektörüne de sıçradı. Dünyanın en büyük çip üreticilerinden Intel konuyla ilgili flaş bir uyarı yaptı ve çip krizinin birkaç sene daha sürelebileceğini belirtti. İşte detaylar...