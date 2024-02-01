Giriş Tarihi: 01.02.2024 22:47
Güncelleme Tarihi: 01.02.2024
22:47
Ticaret merkezi olma hedefine adım adım: Dünyaya Türkiye'den gidecek! Enerjide dev atılım
Enerji alanında düzenlemeler içeren Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda kabul edildi. Yerli üretim ve farklı kaynaklardan ithal edilen doğal gaz, Türkiye'de sıvılaştırılarak dünya piyasalarına LNG olarak pazarlanabilecek. Denizler, baraj gölleri, suni göller ve tabii göllerin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca yenilenebilir enerji kaynak alanı olarak ilan edilen alanlarında, imar planı yapılmaksızın yenilenebilir enerji üretim santralleri kurulabilecek. İşte detaylar...