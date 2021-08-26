Toplu sözleşme ile memurlara hangi haklar sağlandı? Ek ödenek, tazminat, fazla çalışma, ilave zam...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, geçtiğimiz hafta toplu sözleşme zammını duyurarak, 4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisine müjdeyi vermişti. Memur ve memur emeklisinin maaşına 2022'nin ilk altı ayı %5, ikinci altı ayı %7, 2023'ün ilk altı ayı %8, ikinci altı ayı %6 ve enflasyon farklarından oluşan zam yapılmıştı.