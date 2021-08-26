Toplu sözleşme ile memurlara hangi haklar sağlandı? Ek ödenek, tazminat, fazla çalışma, ilave zam...

TARIM VE ORMAN HİZMET KOLUNDA ÇALIŞANLARIN YENİ HAKLARI
Bakanlık Taşra Teşkilatında Görev Yapan, İlgili Meslek Alanlarında Eğitim Alan Tekniker, Teknisyen ve Yardımcı Sağlık Personeline Kontrol Görevi Yaptıkları Hergün İçin Yaklaşık 38 TL İlave Ödeme Yapılmasını Sağlandı.
Bakanlık Taşra Teşkilatında; Müdür, Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü, İlçe Müdürü Görevini Yapan Personele Kontrol Görevi Yaptıkları Hergün İçin Yaklaşık 38 TL İlave Ödeme Yapılmasını Sağlandı.
OGM'de Orman Yangınları ile Mücadele Amacıyla Fazla Çalışma Yapan Personele, 7 Ay Ödenen Yangın Fazla Mesai Ücreti'nin 8 Ay'a, Çıkarılmasını Sağlandı.
Orman Yangınlarına Müdahale Esnasında Kullanılan Hava Araçları ile Yangın Söndürme Faaliyetlerine Katılan Personele, Her Uçuş Günü İçin Yaklaşık 190 TL, Aylık 1900 TL'ye Kadar Yangın Tazminatı Ödenmesini Sağlandı.