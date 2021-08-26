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Haberler Galeri Toplu sözleşme ile memurlara hangi haklar sağlandı? Ek ödenek, tazminat, fazla çalışma, ilave zam...
Giriş Tarihi: 26.08.2021 15:41 Güncelleme Tarihi: 26.08.2021 15:45

Toplu sözleşme ile memurlara hangi haklar sağlandı? Ek ödenek, tazminat, fazla çalışma, ilave zam...

Tarım ve Orman, Eğitim-Öğretim, Ulaştırma, Sağlık ve Diyanet hizmet kollarında çalışan memurlara 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri ile birlikte yeni kazanımlar geldi. Peki memurların yeni kazanımları neler? Hangi haklar elde edildi? İşte tüm detaylar...

Toplu sözleşme ile memurlara hangi haklar sağlandı? Ek ödenek, tazminat, fazla çalışma, ilave zam...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, geçtiğimiz hafta toplu sözleşme zammını duyurarak, 4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisine müjdeyi vermişti. Memur ve memur emeklisinin maaşına 2022'nin ilk altı ayı %5, ikinci altı ayı %7, 2023'ün ilk altı ayı %8, ikinci altı ayı %6 ve enflasyon farklarından oluşan zam yapılmıştı.

Toplu sözleşme ile memurlara hangi haklar sağlandı? Ek ödenek, tazminat, fazla çalışma, ilave zam...

Toplu sözleşme görüşmelerinde kamu görevlilerinin hizmet kollarına ilikin de talepler değerlendirilip, çözüme kavuşturulmuştu. SABAH Memurlar, memurların yeni kazanımlarını derledi. İşte detaylar...

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Toplu sözleşme ile memurlara hangi haklar sağlandı? Ek ödenek, tazminat, fazla çalışma, ilave zam...

TARIM VE ORMAN HİZMET KOLUNDA ÇALIŞANLARIN YENİ HAKLARI

Bakanlık Taşra Teşkilatında Görev Yapan, İlgili Meslek Alanlarında Eğitim Alan Tekniker, Teknisyen ve Yardımcı Sağlık Personeline Kontrol Görevi Yaptıkları Hergün İçin Yaklaşık 38 TL İlave Ödeme Yapılmasını Sağlandı.

Bakanlık Taşra Teşkilatında; Müdür, Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü, İlçe Müdürü Görevini Yapan Personele Kontrol Görevi Yaptıkları Hergün İçin Yaklaşık 38 TL İlave Ödeme Yapılmasını Sağlandı.

OGM'de Orman Yangınları ile Mücadele Amacıyla Fazla Çalışma Yapan Personele, 7 Ay Ödenen Yangın Fazla Mesai Ücreti'nin 8 Ay'a, Çıkarılmasını Sağlandı.

Orman Yangınlarına Müdahale Esnasında Kullanılan Hava Araçları ile Yangın Söndürme Faaliyetlerine Katılan Personele, Her Uçuş Günü İçin Yaklaşık 190 TL, Aylık 1900 TL'ye Kadar Yangın Tazminatı Ödenmesini Sağlandı.

Toplu sözleşme ile memurlara hangi haklar sağlandı? Ek ödenek, tazminat, fazla çalışma, ilave zam...

Kadrolu Orman Muhafaza Memurlarının Özel Hizmet Tazminatlarının 10 Puan (Yaklaşık 180 TL) Artırılmasını Sağlandı.

Sözleşmeli Orman Muhafaza Memurlarının Ek Ödemelerinin 10 Puan (Yaklaşık 180 TL) Artırılmasını Sağlandı.

Toplu sözleşme ile memurlara hangi haklar sağlandı? Ek ödenek, tazminat, fazla çalışma, ilave zam...

ÜTP Ödemelerinde, Prim Dağıtımına Esas Gün Hesaplamalarında Yıllık İzin Sürelerinin Dikkate Alınmamasını Sağlandı.

ÜTP'den Faydalanan Personele Ek Ödeme Alma Şartıyla ÜTP'den Feragat Etme Hakkı Verilmesini Sağlandı.

Kadrolu Orman İşletme Şefi İle DKMP Şefi Olarak Görev Yapan Personelin Ek Ödemelerinin 10 Puan (Yaklaşık 180 TL) Artırılmasını Sağlandı.

Sözleşmeli Orman İşletme Şefi İle DKMP Şefi Olarak Görev Yapan Personelin Ek Ödemelerinin 10 Puan (Yaklaşık 180 TL) Artırılmasını Sağlandı.

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