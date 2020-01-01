Tüketiciler dikkat! Gıdada yeni dönem bugün başlıyor

Gıdada yeni dönem bugün başlıyor! Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli 1 Ocak itibarıyla gıdada yeni dönemin başlayacağını duyurdu. Hazır yemek hizmeti veren restoran, kantin, okul ve hastane gibi toplu tüketim yerlerindeki gıdalar için alerjen bilgilerinin tüketiciye sunulmasının zorunlu olacağını belirten Bakan Pakdemirli, alınan karara göre 1 Ocak itibarıyla gıdaların alerjen bilgileri, afiş, yazı tahtası, mönü gibi vasıtalarla tüketicilere sunulacağını açıkladı. İşte o gıdalar ve karar ile ilgili ayrıntılar...