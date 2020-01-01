Tüketiciler dikkat! Gıdada yeni dönem bugün başlıyor

Tarım ve orman bakanlığı, 'türk gıda kodeksi gıda etiketleme ve tüketicileri bilgilendirme Yönetmeliği' ile tüketicilere yönelik birçok önemli düzenlemenin 1 Ocak 2020 itibarıyla hayata geçirilecek. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yürürlüğe girecek düzenlemeye yönelik yaptığı değerlendirmede, 1 Ocak itibarıyla, hazır yemek hizmeti veren restoran, kantin, okul ve hastane gibi toplu tüketim yerlerindeki gıdalar için alerjen bilgilerinin tüketiciye sunulmasının zorunlu olacağı bilgisini verdi. Gıda alerjilerinin, çocuklarda yaygın olmak üzere, toplumun bütün kesimlerinde görülebildiğine, bunun da kişilerde farklı şikayetlere yol açtığına dikkati çeken Pakdemirli, "Alerjen bilgileri, afiş, yazı tahtası, mönü gibi vasıtalarla tüketicilere sunulacak" ifadesini kullandı.