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Tüketiciler dikkat! Gıdada yeni dönem bugün başlıyor

Gıdada yeni dönem bugün başlıyor! Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli 1 Ocak itibarıyla gıdada yeni dönemin başlayacağını duyurdu. Hazır yemek hizmeti veren restoran, kantin, okul ve hastane gibi toplu tüketim yerlerindeki gıdalar için bilgilerinin tüketiciye sunulmasının zorunlu olacağını belirten Bakan Pakdemirli, alınan karara göre 1 Ocak itibarıyla gıdaların alerjen bilgileri, afiş, yazı tahtası, mönü gibi vasıtalarla tüketicilere sunulacağını açıkladı. İşte o gıdalar ve karar ile ilgili ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 01.01.2020 09:50 Güncelleme Tarihi: 01.01.2020 10:06
Tüketiciler dikkat! Gıdada yeni dönem bugün başlıyor

Tarım ve orman bakanlığı, 'türk kodeksi gıda etiketleme ve tüketicileri bilgilendirme Yönetmeliği' ile tüketicilere yönelik birçok önemli düzenlemenin 1 Ocak 2020 itibarıyla hayata geçirilecek. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yürürlüğe girecek düzenlemeye yönelik yaptığı değerlendirmede, 1 Ocak itibarıyla, hazır yemek hizmeti veren restoran, kantin, okul ve hastane gibi toplu tüketim yerlerindeki gıdalar için bilgilerinin tüketiciye sunulmasının zorunlu olacağı bilgisini verdi. Gıda alerjilerinin, çocuklarda yaygın olmak üzere, toplumun bütün kesimlerinde görülebildiğine, bunun da kişilerde farklı şikayetlere yol açtığına dikkati çeken Pakdemirli, "Alerjen bilgileri, afiş, yazı tahtası, mönü gibi vasıtalarla tüketicilere sunulacak" ifadesini kullandı.

Tüketiciler dikkat! Gıdada yeni dönem bugün başlıyor

Pakdemirli, hazır ambalajlı gıdalarda beslenme bildirimi yapılmasının da zorunlu hale getirildiğine dikkati çekerek, böylece hazır ambalajlı bir gıdanın 100 gramında veya 100 mililitresinde ne kadar enerji, yağ, doymuş yağ, karbonhidrat, şeker ve tuzun yer aldığının bilineceğini kaydetti. Bakan, Pakdemirli, düzenlemeyle tüketicilerin daha bilinçli seçimine ve tüketmesine, obeziteyle mücadeleye ve halen Türkiye'de kişi başı günlük ortalama 12 gram olan tuz tüketiminin 5 gramın altına düşürülmesine katkı sağlanacağını ifade etti.

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Tüketiciler dikkat! Gıdada yeni dönem bugün başlıyor

TUZ KULLANIMINA SINIRLAMA

Açıklamada, düzenlemeye ilişkin teknik detaylara da yer verildi. Buna göre, yetişkinler için vitamin ve mineraller dışındaki enerji ve bazı besin öğelerinin uluslararası günlük ortalama alım değerleri, 'enerji 2000 kilokalori, toplam yağ 70 gram, doymuş yağ 20 gram, karbonhidrat 260 gram, şekerler 90 gram ve tuz 6 gram' olarak belirlendi. 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe girecek düzenlemeye ilişkin ve Kontrol Genel Müdürlüğünce örnek bir gıda tablosu da hazırlandı.

Tüketiciler dikkat! Gıdada yeni dönem bugün başlıyor

BİLDİRİMİ ZORUNLU GIDALARIN LİSTESİ

TÜRK Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği'ne göre allerjiye veya tüketilen bir gıdanın içinde yer alan bir maddeye karşı sindirim sisteminin reaksiyonu olarak tanımlanan intoleransa neden olan belirli madde ve ürünler ise şöyle sıralandı:

Gluten içeren tahıllar

Tüketiciler dikkat! Gıdada yeni dönem bugün başlıyor

Kabuklular ve bunların ürünleri

Tüketiciler dikkat! Gıdada yeni dönem bugün başlıyor

Yumurta ve yumurta ürünleri

Tüketiciler dikkat! Gıdada yeni dönem bugün başlıyor

Süt ve süt ürünleri

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