Turizmciler uyardı: Bunu yapmadan sakın tatile gelmeyin...

'BAYRAM TATİLİNDE TAM DOLU'
Otellerin tamamen dolduğunu, tatilcilerin boş yer aradığını aktaran Nail Aksoy, "Muhtar olarak beni bile arayıp soruyorlar. Araştırıyoruz yer yok şu anda. Bayram tatilinde tam dolu. Gelen misafirlerimizden tek istediğimiz sosyal mesafeye, hijyene uymaları, bölgemiz orman yangınlarına hassas bölge olduğu için piknikte mangal yakarken çok duyarlı olmaları, otopark konusunda da görevlilerin tavsiyelerine uymaları, zorluk çıkarmamaları, onlara yardımcı olmaları" diye konuştu.
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