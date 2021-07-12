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Giriş Tarihi: 12.07.2021 12:48 Güncelleme Tarihi: 12.07.2021 12:49

Turizmciler uyardı: Bunu yapmadan sakın tatile gelmeyin...

Antalya Adrasan'da pandemi sonrası yaşanan hareketlilik, bayramın yaklaşmasıyla arttı. Bölgedeki turizmciler, özellikle bayram sürecinde 30 bin civarında tatilci beklediklerini söyleyip, Adrasan'a gelmek isteyenlere 'rezervasyon' çağrısında bulundu.

DHA
Turizmciler uyardı: Bunu yapmadan sakın tatile gelmeyin...

Antalya'nın önemli turizm merkezlerinden Kumluca'ya yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Adrasan'da bayram öncesi rezervasyonlarda doluluk yaşanıyor.

Turizmciler uyardı: Bunu yapmadan sakın tatile gelmeyin...

Pansiyonların yoğun olarak bulunduğu Adrasan, Kemer ilçesine bağlı Olimpos tatil bölgesine de yakın olması dolayısıyla yoğunlukla tercih edilmeye başladı. Doğayla iç içe tatil geçirmek isteyenlerin tercih ettiği bölgede normalleşme süreciyle hareketlilik iyice arttı.

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Turizmciler uyardı: Bunu yapmadan sakın tatile gelmeyin...

'SEZONLUK DA OLSA AMBULANS İSTİYORUZ'

Adrasan Mahalle Muhtarı Nail Aksoy, "Adrasan'da artık turizm sezonu başladı. Misafirlerimizin duyarlı olmalarını istiyoruz. Rezervasyonsuz Adrasan'a gelmesinler. Çünkü çok kalabalık. Gelen misafirlerimiz mağdur olmasın. Mutlaka rezervasyon yapsınlar. Sosyal mesafe, temizlik, hijyen kurallarına uyalım. Sahilimiz çok kalabalık. Adrasan'ın yaklaşık nüfusu 3 bin civarı, turizm sezonunda 15-20 bini buluyor. Bu Adrasan için büyük bir rakam. Bize yakın olan Olympos var. Yazır Mahallesi'nin antik Olympos mevkii. Ona binaen biz buraya yazın sezonluk da olsa ambulans istiyoruz. Yazın burada çok boğulma vakaları oluyor. Ölümler oldu" dedi.

Turizmciler uyardı: Bunu yapmadan sakın tatile gelmeyin...

'BAYRAM TATİLİNDE TAM DOLU'

Otellerin tamamen dolduğunu, tatilcilerin boş yer aradığını aktaran Nail Aksoy, "Muhtar olarak beni bile arayıp soruyorlar. Araştırıyoruz yer yok şu anda. Bayram tatilinde tam dolu. Gelen misafirlerimizden tek istediğimiz sosyal mesafeye, hijyene uymaları, bölgemiz orman yangınlarına hassas bölge olduğu için piknikte mangal yakarken çok duyarlı olmaları, otopark konusunda da görevlilerin tavsiyelerine uymaları, zorluk çıkarmamaları, onlara yardımcı olmaları" diye konuştu.
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Turizmciler uyardı: Bunu yapmadan sakın tatile gelmeyin...

'YETERLİ OTOPARK YOK'

Pansiyon işletmecisi Akın Duran, "Geçen yıl pandemiden dolayı müşterilerimiz biraz azdı. Bu sene kısıtlamadan sonra açıldı. Müşterilerimizde güzel bir yoğunluk var. Rezervasyonlarımız doldu. Çok memnunuz. Tek sıkıntımız otopark sorunumuz olması. Yeterli otopark alanları yok" dedi.

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