Türk zırhlıları dünyanın dört bir yanında! Savunmada büyük hedef

Şirket, artan siparişleri karşılamak için "yardımcı sanayi" olarak nitelendirdiği ve zırhlıların çeşitli ekipmanlarını üreten yerli üreticilere yenilerini eklemek istiyor. Nurol Makina yetkilileri, bu amaçla son olarak OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA) üyesi 40 firma ile ikili iş görüşmesi gerçekleştirdi.

Pek çok alanda iş fırsatı

Nurol Makina Planlama ve Tedarik Müdürü Tüzün Süsveren, AA muhabirine, ürettikleri araçların yurt içi ve dışında çok yoğun talep gördüğünü söyledi.

Zırhlı araçların ortaya koyduğu performansın yeni siparişlere kapı araladığına işaret eden Süsveren, şöyle konuştu:

"Ekiplerimiz gittikleri hemen her testten yeni bir siparişle dönüyor. Bu talebe yetişebilmek için yardımcı sanayiyi desteklememiz gerektiğini düşünüyoruz. Mevcut yardımcı sanayimiz halihazırdaki sözleşmelerimiz için yeterli ama yeni projelerimiz için, özellikle bu yılın ikinci yarısından itibaren yeni tedarikçiler bulmamız gerekiyor. Mekanik iş yaptırdığımız, elektrik-elektronik, kablaj, gösterge paneli, kesim, büküm, kaynak, boya kaplama işlerini yaptıracağımız yeni firmalara ihtiyacımız var."