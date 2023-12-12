Türkiye rüzgarı arkasına alacak! CB Yardımcısı Yılmaz tarih verdi: Yeni yol haritası geliyor

TCMB'den kurulumuza sunum gerçekleştirildi, YTAK'ta yeni bir dönem başlatıyoruz, 300 milyar lira kaynağımızı TCMB buraya ayrılmış durumda. 10 yıla kadar uzayan vadeler söz konusu olacak, projelerin aldığı puanlara göre %15'ten %30'a kadar faiz oranlarının uygulanması söz konusu olacak. YOİKK'i etkili bir şekilde çalıştıracağız, periyodik olarak bir araya gelerek eylem planlarımızı, stratejilerimizi gözden geçireceğiz.