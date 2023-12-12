Türkiye rüzgarı arkasına alacak! CB Yardımcısı Yılmaz tarih verdi: Yeni yol haritası geliyor

2023 yılının son çeyreğinde piyasalara yabancı yatırımcı girişi hızlanırken, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Yılmaz, "Özellikle uluslararası alanda yatırım trendlerinde ortaya çıkan gelişmeleri dikkate alarak ülkemize gelen yatırımların nitelik ve nicelik olarak artmasını sağlayacak yeni bir yol haritasına ihtiyaç duyulmaktadır. 2024 yılı başında tüm çalışmalarımızı tamamlayarak stratejimizi paylaşmayı hedefliyoruz" dedi.