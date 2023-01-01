Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Türkiye kartları yeniden dağıtacak! 2023 'enerjinin yılı' olacak
Giriş Tarihi: 01.01.2023 12:15 Güncelleme Tarihi: 01.01.2023 13:02

Türkiye kartları yeniden dağıtacak! 2023 'enerjinin yılı' olacak

Türkiye'de, doğal gazdan petrole, nükleerden yenilenebilir enerjiye birçok alanda gerçekleştirilecek projelerle 2023 "enerjinin yılı" olacak.

Türkiye kartları yeniden dağıtacak! 2023 ’enerjinin yılı’ olacak

Enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için bu alanda çok sayıda projeyi devreye alan Türkiye, ülke tarihi açısından ilklere sahne olacak gelişmelere şahitlik edecek.

Türkiye kartları yeniden dağıtacak! 2023 ’enerjinin yılı’ olacak

TÜRKİYE, AVRUPA'NIN ENERJİ KRİZİNİ AŞMASINDA KİLİT ROL OYNAMAYA HAZIRLANIYOR

Türkiye, 7 uluslararası doğal gaz boru hattı, 2'si yüzer olmak üzere 4 LNG santrali, 2 yer altı doğal gaz depolama tesisiyle enerjide arz güvenliğini sağlarken, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle gaz tedariki konusunda darboğaza giren Avrupa'nın krizi aşmasında da kilit rol oynamaya hazırlanıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Türkiye kartları yeniden dağıtacak! 2023 ’enerjinin yılı’ olacak

RUS GAZI TÜRK ÜLKELERDEN AVRUPA'YA İLETİLECEK

Azerbaycan'dan sonra Türkmen gazının da Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı'na (TANAP) bağlanarak önce Türkiye'ye, ardından Avrupa'ya iletilmesine yönelik çalışmalar Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan işbirliğiyle sürdürülürken, Rus gazının da bu yöntemle Avrupa'ya iletilmesi hedefleniyor.

Türkiye kartları yeniden dağıtacak! 2023 ’enerjinin yılı’ olacak

"TRAKYA ENERJİDE BİR HUB HALİNE GELECEK"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, iki hafta önce yaptığı açıklamada, Türkiye'yi en kısa sürede doğal gaz referans fiyatının oluştuğu küresel bir merkez haline dönüştürmeyi hedeflediklerini vurgulayarak, "Özellikle Trakya doğal gazda, enerjide bir hub haline gelecektir. Bununla ilgili çalışmalarımızı bölgemizdeki enerji ortaklarımızla birlikte yürütüyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye kartları yeniden dağıtacak! 2023 ’enerjinin yılı’ olacak

PUTİN: BU MERKEZ SADECE SEVKİYAT DEĞİL FİYATLAMA DA YAPACAK

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de 10 Ekim'de Astana'da düzenlenen zirvede, "Bu merkez, sadece gaz sevkiyatı için değil gaz fiyatının belirlenmesi için bir platform olabilir çünkü fiyatlandırma konusu çok önemli" değerlendirmesinde bulunmuş, Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak da Türkiye üzerinden 63 milyar metreküplük gazı Avrupa'ya sevk edebileceklerini dile getirmişti.

SON DAKİKA