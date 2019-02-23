Türkiye'den 40 ülkeye "paketleme makinesi" ihracatı

"TÜM PARÇALARINI KENDİMİZ İMAL EDİYORUZ"

Çırak, siparişe göre istenilen sektöre ait paketleme makinesi üretebildiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bir işletme paketlemek istediği ürünü, örneğin şeker, makarna, bulgur, hangi sektöre ait paketleme yapacağını bize bildirdiğinde ona göre makinesini yapabiliyoruz. Tüm parçalarını kendimiz imal ediyoruz. Makinelerimize güvendiğimiz için ciddi garantiler veriyoruz. Bu da geniş olan ticaret ağımızı daha da artırıyor. Yerli tasarım yapmamız da bizi bu sektörde daha çok ön plana çıkarıyor. Önce bir makine gönderiyoruz, firma memnun kalınca birkaç tane daha almak istiyor. Üretimimizin yüzde 80'ini ihraç ediyoruz. Her yıl fiyatı 20 bin ile 50 bin dolar arasında değişen 300 civarında paketleme makinesini yurt dışına gönderiyoruz."