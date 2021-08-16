Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Türkiye’nin en nadir otomobillerinden! Eskişehir'de yaşayan eski hemşirenin Anadol aşkı: 'Bu araba benim hayatım'
Giriş Tarihi: 16.08.2021 10:02 Güncelleme Tarihi: 16.08.2021 10:20

Türkiye’nin en nadir otomobillerinden! Eskişehir'de yaşayan eski hemşirenin Anadol aşkı: 'Bu araba benim hayatım'

Eskişehir'de yaşayan 80 yaşındaki İsmail Yeşil, Türkiye'de nadir bulunan 1981 model Anadol A8 marka otomobilini sattıktan sonra anılarını hatırlamak için eski dostunu ziyaret ederek vakit geçiriyor.

Türkiye’nin en nadir otomobillerinden! Eskişehir’de yaşayan eski hemşirenin Anadol aşkı: ’Bu araba benim hayatım’

Eskişehir'de 40 yıl önce hemşirelik yapan 80 yaşındaki İsmail Yeşil, yanında çalıştığı doktor tarafından hediye edilen 1981 model Anadol A8 marka otomobiline yıllarca gözü gibi baktı.

Türkiye’nin en nadir otomobillerinden! Eskişehir’de yaşayan eski hemşirenin Anadol aşkı: ’Bu araba benim hayatım’

Aracın bütün parçalarının fabrika çıkışlı olduğunu ve orijinal şekilde saklamaya özen gösterdiğini belirten Yeşil, üretiminden 40 yıl geçmesine rağmen sadece 43 bin kilometre yol yaptığını vurguladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Türkiye’nin en nadir otomobillerinden! Eskişehir’de yaşayan eski hemşirenin Anadol aşkı: ’Bu araba benim hayatım’

Otomobilin sınırlı sayıda üretildiğini ve günümüzde nadir bulunan bir model olduğunu söyleyen Yeşil, çalıştıkları dönemde sadece hastalara gitmek için kullanılmasından dolayı halk arasında ilk yardım arabası olarak bilindiğini belirtti.

Türkiye’nin en nadir otomobillerinden! Eskişehir’de yaşayan eski hemşirenin Anadol aşkı: ’Bu araba benim hayatım’

Yaşı ilerledikten sonra çocuklarının trafiğe çıkmasını istememesi üzerine aracını satmaya karar verdiğini söyleyen İsmail Yeşil, otomobilin hayatının bir parçası olduğunu belirterek anılarını hatırlamak için zaman zaman ziyaret ettiğini dile getirdi.

Türkiye’nin en nadir otomobillerinden! Eskişehir’de yaşayan eski hemşirenin Anadol aşkı: ’Bu araba benim hayatım’

"BU ARABA BENİM HAYATIM"

Otomobilin fabrikadan ilk çıkışıyla aynı parça ve boyaya sahip olduğunun altını çizen Yeşil, "Ben 1967 yılında doktorun yanında çalışmaya başladım. Doktor, Anadol marka otomobilini 'sana vermek istiyorum' dedi.

SON DAKİKA