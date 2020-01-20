Türkiye’nin en yükseği olacak! Yusufeli Barajı’nda son 100 metre

650 BİN KİŞİNİN ELEKTRİK ENERJİSİ İHTİYACINI KARŞILAYACAK

Baraj tamamlanıp işletmeye alındığında üretilecek enerjiyle 650 bin kişinin elektrik ihtiyacının karşılanacağını ifade eden Bakan Pakdemirli "Her biri 186 megavatlık 3 üniteden oluşan Yusufeli Barajı ve HES tesisinin toplam kurulu gücü 558 megavat, yıllık enerji üretimi ise 1 milyar 888 milyon kilovatsaat olacak. Yusufeli Barajı ve HES, ürettiği enerjiyle milli bütçeye yıllık 1 milyar 200 milyon lira katkıda bulunacak" açıklamasını yaptı.