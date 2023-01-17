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Haberler Galeri Türkiye'nin gözü bu noktada! Petrol için yeni sondaj yapıldı: Gabar keşfi sonrası heyecan bastı
Giriş Tarihi: 17.01.2023 15:34 Güncelleme Tarihi: 17.01.2023 15:35

Türkiye'nin gözü bu noktada! Petrol için yeni sondaj yapıldı: Gabar keşfi sonrası heyecan bastı

Şırnak'ta Gabar Dağı'ndan sonra Gabar Dağı ve Bestler Dereler Bölgesi ardında kalan Şırnak-Siiirt Karayolunda Şırnak-1 Üretim ve Tespit Kuyusunda çalışmalar başladı.

SEVKAN KÜDEN
Türkiye’nin gözü bu noktada! Petrol için yeni sondaj yapıldı: Gabar keşfi sonrası heyecan bastı

Şırnak Merkez Gabar Dağı ve Bestler Dereler bölgesi arasında kalan Şırnak-Siirt Karayolu'nun 5'inci kilometresinde petrol arama çalışmaları başladı. 2 Ocak tarihinde montaj işlemleri başlayan 16 Ocak'a ise montaj işlemi tamamlanan Şırnak 1 Üretim ve Tespit Kuyusunda ilk sondaj çalışması Şırnak Valisi Osman Bilgin'in katılımı ile yapıldı.

Türkiye’nin gözü bu noktada! Petrol için yeni sondaj yapıldı: Gabar keşfi sonrası heyecan bastı

Şırnak-1 Üretim ve Tespit Kuyusunda tahmini 52 gün ve 2 bin 200 metre derinlikte petrol bulunması hedefleniyor. Bölgenin potansiyeli yüksek arama ve keşif çalışması olan bölgede ilk Arama ve Tespit Kuyusu olma özelliği taşıyor.

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Türkiye’nin gözü bu noktada! Petrol için yeni sondaj yapıldı: Gabar keşfi sonrası heyecan bastı

Şırnak Valisi Osman Bilgin beraberinde Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Al, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Geliş ile birlikte Şırnak-1 Üretim ve Tespit Kuyusunda incelemelerde bulundu. Vali Bilgin, ilk sondaj için düğmeye bastı.

Türkiye’nin gözü bu noktada! Petrol için yeni sondaj yapıldı: Gabar keşfi sonrası heyecan bastı

İnceleme sonrası açıklamalarda bulunan Vali Bilgin; "Çok şükür Şırnak'ımız artık her gün yeni bir güzel haber ile gündem oluyor. Burada da Yüce Allah'ın izni ve TPAO'nun ve TPİC Şirketinin ortak çalışması ile birlikte Şırnak-1 sahası dediğimiz, Şırnak merkezin hemen üst kısmında bulunan sahada hem arama hem üretim kuyusu çalışmaları yürütülmekte.

Türkiye’nin gözü bu noktada! Petrol için yeni sondaj yapıldı: Gabar keşfi sonrası heyecan bastı

Bu çalışmalarla özellikle Gabar bölgesinde bulunan yüksek graviteli, yüksek kaliteli petrol ile birlikte bugün bu bölgemizde çıkan petrolü direk bir motorinli araca koyduğumuzda çok rahat bir şekilde gidebileceğini biz yapılan teknik tespitler ile biliyoruz. İnşallah Gabar Dağı Akçay bölgesinde yapılan tespitin devamı yine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Kızılsu bölgesinde yapılan kuyu çalışmalarıyla devam ediyor. Şırnak'ta da hem arama hem üretim kuyusu çalışması yapılıyor. İnşallah burda da petrol bulunduğunda ülkemize daha hayırlı haberler vereceğiz.

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