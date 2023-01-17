Türkiye’nin gözü bu noktada! Petrol için yeni sondaj yapıldı: Gabar keşfi sonrası heyecan bastı

Bu çalışmalarla özellikle Gabar bölgesinde bulunan yüksek graviteli, yüksek kaliteli petrol ile birlikte bugün bu bölgemizde çıkan petrolü direk bir motorinli araca koyduğumuzda çok rahat bir şekilde gidebileceğini biz yapılan teknik tespitler ile biliyoruz. İnşallah Gabar Dağı Akçay bölgesinde yapılan tespitin devamı yine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Kızılsu bölgesinde yapılan kuyu çalışmalarıyla devam ediyor. Şırnak'ta da hem arama hem üretim kuyusu çalışması yapılıyor. İnşallah burda da petrol bulunduğunda ülkemize daha hayırlı haberler vereceğiz.