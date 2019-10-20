Türkiye'nin ne kadar altını var? Altın zengini ülkeler!
Türkiye'nin ne kadar altını var? Altın zengini ülkeler!
Hangi ülkelerin altın rezervi ne kadar? Türkiye altın rezervinde kaçıncı sırada? İşte bu soruların cevabı haberimizde! Binlerce yıldır dünyanın en fazla kullandığı maden olan ve zenginlik denince ilk akla gelen maden altın. Türkiye altın rezervi en fazla olan ülkelerden biri olarak biliniyor. Dünyadaki altın rezervi yine dünyanın en büyük ekonomilerinin elinde. Peki hangi ülkede ne kadar altın var? İşte bu sorunun cevabı Dünya Altın Konseyi'nin verilerine göre belli oldu. Türkiye kaçıncı sırada ve Türkiye'nin ne kadar altın rezervi var? ABD'nin altın rezervi ne? İşte ülke ülke rakamlar burada!
Giriş Tarihi: 20.10.2019
10:20
Güncelleme Tarihi: 20.10.2019
11:18
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ