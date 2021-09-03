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Haberler Galeri Türkiye'nin yerlilik oranı en yüksek askeri aracı 'Pusat' göreve hazırlanıyor
Giriş Tarihi: 03.09.2021 12:54 Güncelleme Tarihi: 03.09.2021 12:54

Türkiye'nin yerlilik oranı en yüksek askeri aracı 'Pusat' göreve hazırlanıyor

Kara ve deniz araçları için motorlar geliştiren, "Türkiye'nin yerlilik oranı en yüksek askeri aracı" olarak geliştirilen Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç Pusat göreve hazırlanıyor.

Türkiye’nin yerlilik oranı en yüksek askeri aracı ’Pusat’ göreve hazırlanıyor

Kara ve deniz araçları için motorlar geliştiren, zırhlı araçlara yönelik güç grubu çözümleri üzerinde çalışan TÜMOSAN, bu kritik alt sistemleri kullanarak yüzde 100'e yakın yerlilik oranına sahip Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç Pusat'ı geliştirdi.

Türkiye’nin yerlilik oranı en yüksek askeri aracı ’Pusat’ göreve hazırlanıyor

Pusat ile Türkiye'de yerli motor ve transmisyonla askeri araç yapılabileceğini ortaya koymayı hedefleyen TÜMOSAN, dizel aracın ardından Pusat'ın hibrit versiyonunu da ilk kez 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2021) sergiledi. TÜMOSAN, Pusat'la yurt dışındaki ihtiyaçları karşılamak için teklif vermeye de başladı.

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Türkiye’nin yerlilik oranı en yüksek askeri aracı ’Pusat’ göreve hazırlanıyor

TÜMOSAN Şasi Sistemleri Mühendisi Sinan Ali Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Pusat ile ilgili yürütülen çalışmaların geldiği aşamaya ilişkin bilgiler verdi.

Türkiye’nin yerlilik oranı en yüksek askeri aracı ’Pusat’ göreve hazırlanıyor

Pusat'ın mayın ve balistik testlerini gerçekleştirdiklerini ifade eden Yılmaz, aracın NATO standartlarında üst düzey koruma seviyesine sahip olduğunu söyledi.

Türkiye’nin yerlilik oranı en yüksek askeri aracı ’Pusat’ göreve hazırlanıyor

Sahada 5 bin kilometre testini geride bıraktıkları bilgisini veren Yılmaz, yakın zamanda testlerde 20 bin kilometreye ulaşmayı hedeflediklerini bildirdi. Yılmaz, şöyle konuştu:

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