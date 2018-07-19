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'ne ziyaretçi ilgisi

'nin önemli sulak alanlarından biri olan ve biyolojik çeşitliliğin korunması açısından büyük önem taşıyan , doğal güzelliğiyle de ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Giriş Tarihi: 19.07.2018 14:38 Güncelleme Tarihi: 19.07.2018 14:39
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'ne ziyaretçi ilgisi
Tuz Gölü'ne ziyaretçi ilgisi

Temmuz ayında büyük ölçüde kuruyarak adeta tuzdan çölü andıran göl, tuzda yürüyerek negatif elektriğini atmak için ve diğer çevre illerden gelen misafirlerini ağırlıyor.

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'ne ziyaretçi ilgisi
Tuz Gölü'ne ziyaretçi ilgisi

'dan güney kentlerine tatile giden tatilcilerin, uğrak yerleri arasında yer alan 'nün hayranları arasında çok sayıda yabancı turist de yeralıyor.

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'ne ziyaretçi ilgisi
Tuz Gölü'ne ziyaretçi ilgisi
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'ne ziyaretçi ilgisi
Tuz Gölü'ne ziyaretçi ilgisi
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'ne ziyaretçi ilgisi
Tuz Gölü'ne ziyaretçi ilgisi
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'ne ziyaretçi ilgisi
Tuz Gölü'ne ziyaretçi ilgisi
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'ne ziyaretçi ilgisi
Tuz Gölü'ne ziyaretçi ilgisi
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