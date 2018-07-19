Tuz Gölü'ne ziyaretçi ilgisi

Türkiye'nin önemli sulak alanlarından biri olan ve biyolojik çeşitliliğin korunması açısından büyük önem taşıyan Tuz Gölü, doğal güzelliğiyle de ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Temmuz ayında büyük ölçüde kuruyarak adeta tuzdan çölü andıran göl, tuzda yürüyerek negatif elektriğini atmak için Ankara ve diğer çevre illerden gelen misafirlerini ağırlıyor. Ankara'dan güney kentlerine tatile giden tatilcilerin, uğrak yerleri arasında yer alan Tuz Gölü'nün hayranları arasında çok sayıda yabancı turist de yeralıyor.