Üç kuşaktır "boza" ve "helva" tattırıyorlar

Dükkanın beş katı kira teklif ettiler
Dedeleri İshak Soydan sağ iken dükkanı almak istediklerini ama sahibinin izin vermediğini anlatan Soydan, şöyle konuştu:
"Biz de ısrar etmedik. Dükkan sahibi kiracı ilişkilerimiz çok iyi. Yerimiz 40 metrekare. 1987 yılında dükkan sahibini çağırdık, ona da babasından kalmıştı. Dükkan sahibine, 'Burayı bize satar mısınız, dedemiz dünya gözüyle yaşarken mülküm oldu desin istiyoruz' dedik. Bize 'kirası için tutuyorum' cevabını verince, 'Bozüyük'e gidelim ve bunun karşılığında size bir dükkan alalım. Buranın üç beş katı kira getirir' dedik. Gitti annesine sordu ve vermedi. Dedemin vasiyetine onlar da sahip çıktı."