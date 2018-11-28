Üç kuşaktır "boza" ve "helva" tattırıyorlar

Özellikle kış aylarında daha çok tüketilen, kuşaklardır ilçede usta aşçılarca titizlikle hazırlanan, geçen yıl Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından tescillenen helva, ilçede yaşayan göçmen bir aile tarafından yıllardır üretiliyor.

Ailenin üyesi ve yıllardır helva ile boza üreten işletmenin sahiplerinden Muhittin Soydan, dedelerinin 1913 yılında Bulgaristan'dan Pazaryeri'ne göç ettiğini ve çok zor şartlarda 1936'da bir dükkan kiraladığını belirterek, ilk üretim ve satışın burada başladığını söyledi.