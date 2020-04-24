Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından yapılan son dakika açıklaması sonrasında ücretsiz izine ayrılan binlerce vatandaşa maddi açıdan destek olmak amacıyla "Ücretsiz izin maaş desteği" sağlanacağı haberi kamuoyuna duyurulmuştu. Verilen bu müjdeli haberin ardından ise binlerce vatandaş Ücretsiz izin maaş desteği ne kadar, nasıl alınır, şartlar nelerdir? Gibi birçok soruya güncel ve doğru yanıtı aramaya başladı. Bilindiği üzere ücretsiz olarak izne ayrılan bir çalışan izinli olduğu süreçte iş akdi askıda sayıldığından herhangi bir ücret almamaktadır. Korona virüsü ile mücadele ettiğimiz bu dönemde yurttaşların ekonomik zorluklar yaşanmaması için devlet tarafından vatandaşlara birçok ödenek sunulmuştur. Peki bu ödeneklerden bir tanesi olan; Ücretsiz izin maaş desteği ne kadar? Ücretsiz izin maaş desteği nasıl alınır, başvuru şartları nelerdir? İşte konuya dair tüm detaylar ve merak edilenler…