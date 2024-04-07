Uzun yola çıkacak araç sahipleri dikkat! Akaryakıt indirim, zam var mı? 7 Nisan 2024 mazot ve benzin fiyatı ne kadar?

UZUN YOLA ÇIKACAK ARAÇ SAHİPLERİ DİKKAT!

Benzin ve mazot fiyatı için indirim, zam var mı? BRENT 91 doları aşarken bu durum akaryakıt fiyatları listelerine yansıdı mı? Sektör temsilcilerinden benzin ve motorin fiyatları için yeni haber var mı? Araç sahiplerinin merak ettiği sorular yanıt buldu.