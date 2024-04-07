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Haberler Galeri Uzun yola çıkacak araç sahipleri dikkat! Akaryakıt indirim, zam var mı? 7 Nisan 2024 mazot ve benzin fiyatı ne kadar?
Giriş Tarihi: 07.04.2024 17:05 Güncelleme Tarihi: 07.04.2024 17:05

Uzun yola çıkacak araç sahipleri dikkat! Akaryakıt indirim, zam var mı? 7 Nisan 2024 mazot ve benzin fiyatı ne kadar?

Ramazan Bayramı öncesi depoyu fulleyecek araç sahipleri benzin ve mazot fiyatı için indirim, zam var mı merak ediyor. En son motorin fiyatları için gelen indirim ile akaryakıt fiyatları 81 ilde gerilemişti. Peki 7 Nisan 2024 güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? Benzin ve mazot fiyatı üzerinde önemli bir etkisi olan BRENT'te son durum ne? İşte detaylar...

Uzun yola çıkacak araç sahipleri dikkat! Akaryakıt indirim, zam var mı? 7 Nisan 2024 mazot ve benzin fiyatı ne kadar?

Akaryakıt fiyatları için indirim, zam var mı diye merak eden araç sahipleri benzin ve mazot fiyatı aramalarını sıklaştırdı. Sektör temsilcilerinden konu ile ilgili yeni haber geldi mi? Güncel benzin ve motorin fiyatları ile birlikte son gelişmeler...

Uzun yola çıkacak araç sahipleri dikkat! Akaryakıt indirim, zam var mı? 7 Nisan 2024 mazot ve benzin fiyatı ne kadar?

UZUN YOLA ÇIKACAK ARAÇ SAHİPLERİ DİKKAT!

Benzin ve mazot fiyatı için indirim, zam var mı? BRENT 91 doları aşarken bu durum akaryakıt fiyatları listelerine yansıdı mı? Sektör temsilcilerinden benzin ve motorin fiyatları için yeni haber var mı? Araç sahiplerinin merak ettiği sorular yanıt buldu.

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Uzun yola çıkacak araç sahipleri dikkat! Akaryakıt indirim, zam var mı? 7 Nisan 2024 mazot ve benzin fiyatı ne kadar?

PETROL FİYATLARINDA SON DURUM NE?

Devam eden jeopolitik riskler ve arz endişeleri petrol fiyatlarını yukarı yönlü desteklerken, hafta içinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu güvenlik kabinesi toplantısında ülkesinin İran'a ve onun vekillerine karşı faaliyet göstereceğini ve ona zarar vermek isteyenlere zarar vereceğini söyledi.

Uzun yola çıkacak araç sahipleri dikkat! Akaryakıt indirim, zam var mı? 7 Nisan 2024 mazot ve benzin fiyatı ne kadar?

Analistler, İran ve İsrail arasında doğrudan bir çatışma yaşanması halinde Orta Doğu'daki gerilimin hat safhaya taşınacağını vurgulayarak, bu durumun petrol fiyatlarını daha da yukarılara taşıyabileceğini ifade etti.

Uzun yola çıkacak araç sahipleri dikkat! Akaryakıt indirim, zam var mı? 7 Nisan 2024 mazot ve benzin fiyatı ne kadar?

Böylece yükseliş eğilimini üst üste 4. haftaya taşıyan Brent petrolün varil fiyatı, geçen haftayı yüzde 4,4 artışla 90,6 dolardan tamamlayarak Ekim 2023'ten bu yana en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirdi.

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