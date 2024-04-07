Giriş Tarihi: 07.04.2024 17:05
Güncelleme Tarihi: 07.04.2024
17:05
Uzun yola çıkacak araç sahipleri dikkat! Akaryakıt indirim, zam var mı? 7 Nisan 2024 mazot ve benzin fiyatı ne kadar?
Ramazan Bayramı öncesi depoyu fulleyecek araç sahipleri benzin ve mazot fiyatı için indirim, zam var mı merak ediyor. En son motorin fiyatları için gelen indirim ile akaryakıt fiyatları 81 ilde gerilemişti. Peki 7 Nisan 2024 güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? Benzin ve mazot fiyatı üzerinde önemli bir etkisi olan BRENT'te son durum ne? İşte detaylar...