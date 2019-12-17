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  • Ve sosyal konutta başvurular başladı! Vatandaşlar bankaya hücum etti

Ve sosyal konutta başvurular başladı! Vatandaşlar bankaya hücum etti

Başkan Erdoğan'ın müjdesini verdiği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın koordinesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın destekleriyle başlatılan 100 bin projesi kapsamında başvurular alınmaya başlandı. Öyle ki, TOKİ sosyal konut başvurusu dün itibari ile kabul edilmeye başlarken, ilk günden yoğun talep geldi. Bilindiği gibi, Türkiye'nin 81 ilinde inşa edilecek 100 bin sosyal konut, yapılacak kura çekimi ile sahiplerine kavuşacak. Bu kapsamda ilk günden vatandaşlar bankalara koştu ve 17 bin 506 TOKİ konut başvurusu geldi. En çok talep ise, Başakşehir, Arnavutköy ve Tuzla TOKİ konut projelerine geldi. Öte yandan, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı internet sitesinden de projelerin hayata geçirileceği il ve ilçelerin listesi duyuruldu. İşte, büyük bir merakla beklenilen ve dar gelirliyi ev sahibi yapacak TOKİ 100 bin sosyal konut projesi hakkındaki detaylar...

Giriş Tarihi: 17.12.2019 07:59 Güncelleme Tarihi: 17.12.2019 08:18
Ve sosyal konutta başvurular başladı! Vatandaşlar bankaya hücum etti

Her yıl 100 bin yeni ' projesine ilk günden başvuru yağdı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın koordinesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın destekleriyle başlatılan projede dün talep toplanmaya başlandı. İlk günden 17.506 kişi konut sahibi olmak için başvuru yaptı.

Ve sosyal konutta başvurular başladı! Vatandaşlar bankaya hücum etti

5 kat talep geldi

En çok talep Başakşehir, Arnavutköy ve Tuzla projelerine geldi. Başakşehir'deki 500 konut için ilk günden 2.758 başvuru yapıldı. Yatay mimariyle, mahalle kültürüne uygun 2+1 ve 3+1 planında inşa edilecek 100 bin için başvurular Ziraat Bankası şubelerine yapılabiliyor. Son başvuru tarihi ise 15 Ocak 2020. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı () internet sitesinden projelerin hayata geçirileceği il ve ilçelerin listesi duyuruldu.

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Ve sosyal konutta başvurular başladı! Vatandaşlar bankaya hücum etti

2+1 evler için 500 lira, 3+1 evler için ise 1000 lira başvuru ücreti ödeniyor. tarafından 7 coğrafi bölgeye göre farklı mimari özelliklerde 81 ilde yapılacak sosyal konutlar içinde en yüksek oran 10 bin konut ile 'da. İstanbul'dan sonra en fazla konut 5.200 adetle Gaziantep'te yapılacak.

Ve sosyal konutta başvurular başladı! Vatandaşlar bankaya hücum etti

Ankara ve Konya'da 4 bin; Balıkesir, Denizli, İzmir ve Şanlıurfa'da 3.500, Bursa'da 3.200, Kocaeli, Kayseri ve Eskişehir'de 3 bin inşa edilecek.

Ve sosyal konutta başvurular başladı! Vatandaşlar bankaya hücum etti

Konut fiyatları 140 bin ile 210 bin lira arasında değişiyor. Başvurular 4 kategoride kabul edilecek. 1. kategori 'şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri' olarak değerlendirilirken, 2. kategori 'en az yüzde 40 engelli vatandaşlar', 3. kategori 'emekli vatandaşlar', 4. kategori ise 'diğer alıcı adaylar' olarak belirlendi.

Ve sosyal konutta başvurular başladı! Vatandaşlar bankaya hücum etti

'Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri' kategorisine konut sayısının yüzde 10'u kadar kontenjan ayrılacak. 'En az yüzde 40 engelli vatandaşlar' kategorisinde konut sayısının yüzde 5'i kontenjan olacak. Bu kategorilerde gerek görülürse kura ile hak sahipleri belirlenecek. Diğer adaylar için başvuru sayısına göre gerektiği takdirde hak sahiplerini kuralar belirleyecek.

Ve sosyal konutta başvurular başladı! Vatandaşlar bankaya hücum etti

Yüzde 10 peşin

2+1 konutlar 140-180 bin, 3+1 konutlar 160-210 bin lira aralığında satışa sunulacak. 2+1 evler brüt 75 ve 85 metrekare, 3+1 evler ise brüt 100 metrekare olacak. Konut bedelinin yüzde 10'u peşin yatırılacak; 240 ay vade ve 0.49 faiz uygulanacak. 2+1 konutlarda aylık taksitler 894 liradan, 3+1 konutlarda aylık taksit oranları 1022 liradan başlayacak. İnşaatlara yılbaşından sonra başlanacak.

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