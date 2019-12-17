Ve sosyal konutta başvurular başladı! Vatandaşlar bankaya hücum etti

Başkan Erdoğan'ın müjdesini verdiği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın koordinesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın destekleriyle başlatılan TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kapsamında başvurular alınmaya başlandı. Öyle ki, TOKİ sosyal konut başvurusu dün itibari ile kabul edilmeye başlarken, ilk günden yoğun talep geldi. Bilindiği gibi, Türkiye'nin 81 ilinde inşa edilecek 100 bin sosyal konut, yapılacak kura çekimi ile sahiplerine kavuşacak. Bu kapsamda ilk günden vatandaşlar bankalara koştu ve 17 bin 506 TOKİ konut başvurusu geldi. En çok talep ise, İstanbul Başakşehir, Arnavutköy ve Tuzla TOKİ konut projelerine geldi. Öte yandan, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı internet sitesinden de projelerin hayata geçirileceği il ve ilçelerin listesi duyuruldu. İşte, büyük bir merakla beklenilen ve dar gelirliyi ev sahibi yapacak TOKİ 100 bin sosyal konut projesi hakkındaki detaylar...