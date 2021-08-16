Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Yapay zeka ve robotların yok edemeyeceği meslekler belli oldu
Giriş Tarihi: 16.08.2021 16:11 Güncelleme Tarihi: 16.08.2021 16:19

Yapay zeka ve robotların yok edemeyeceği meslekler belli oldu

Teknoloji hızla gelişiyor ve bir yanda da yeni çözümleri hayatımıza entegre ediyor. Yapay zeka ve robotlar bunların en büyük örneklerinden biri. Mesela yapay zeka telefonlarda, TV'lerde, buzdolabında, fırında ve daha birçok cihazda kendine yer bulmuş durumda. Evleri temizleyen robotlar var. Hatta bazı yerlerde rehberlik yapan, servis yapan robotlar bile hizmete girdi. Uzmanlara göre bazı meslekler ağırlıklı olarak yapay zeka ve robotlar tarafından yapılacak. Ancak bazı meslekler var ki, yapay zekanın yapması mümkün değil.

Yapay zeka ve robotların yok edemeyeceği meslekler belli oldu

Birçok uzman yakın gelecekte bazı meslek gruplarının yok olacağını ve işlerin robotlar, yapay zeka tarafından yapılacağını belirtiyor. Diğer yandan yok olmayacak bazı meslekler de var. İşte yapay zekanın yok edemeyeceği meslekler...

Yapay zeka ve robotların yok edemeyeceği meslekler belli oldu

Dini görevliler

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Yapay zeka ve robotların yok edemeyeceği meslekler belli oldu

İnsan kaynakları uzmanlığı

Yapay zeka ve robotların yok edemeyeceği meslekler belli oldu

Bilgisayar sistemleri analistliği

Yapay zeka ve robotların yok edemeyeceği meslekler belli oldu

Öğretmenlik

SON DAKİKA