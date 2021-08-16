Giriş Tarihi: 16.08.2021 16:11Güncelleme Tarihi: 16.08.2021 16:19
Yapay zeka ve robotların yok edemeyeceği meslekler belli oldu
Teknoloji hızla gelişiyor ve bir yanda da yeni çözümleri hayatımıza entegre ediyor. Yapay zeka ve robotlar bunların en büyük örneklerinden biri. Mesela yapay zeka telefonlarda, TV'lerde, buzdolabında, fırında ve daha birçok cihazda kendine yer bulmuş durumda. Evleri temizleyen robotlar var. Hatta bazı yerlerde rehberlik yapan, servis yapan robotlar bile hizmete girdi. Uzmanlara göre bazı meslekler ağırlıklı olarak yapay zeka ve robotlar tarafından yapılacak. Ancak bazı meslekler var ki, yapay zekanın yapması mümkün değil.