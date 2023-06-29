Yargıtay’dan mirasçıları sevindirecek karar! İşlemler iptal edildi! Bozma ilamında dikkat çeken ifadeler...

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi'ne taşınan bir davada süreç, alacaklı tarafından borçlu mirasçılar hakkında ilamlı icra takibi işe başladı. Ardından şikayetçi borçlular da takibin kesinleşmesinden önce aldıkları mirasın reddi ilamını ibraz ederek takibin iptali ve hacizlerin kaldırılmasını talep etti.

İlam, bir davanın mahkemece nasıl bir hükme bağlandığını gösteren resmi belge anlamına gelmektedir.