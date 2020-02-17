Yarı fiyatına satın alınan cipler! Hem de herkes satın alabilir...

Hacizli araçlar ihale yöntemiyle satışa sunuluyor. Öncelikle icra dairesinin belirlediği ihale başlangıç bedeli bulunuyor. Bir de ihaleye katılmak için teminat yatırılması gerekiyor. Şayet ihaleyi kazanamazsanız teminatını banka hesabınıza kesinti yapılmadan aktarılıyor. Sitede yer alan muhammen bedel ise aracın haciz dışında normal şartlarda satılması halinde edeceği rakamı ifade ediyor.