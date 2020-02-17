Yarı fiyatına satın alınan cipler! Hem de herkes satın alabilir...
Yarı fiyatına satın alınan cipler! Hem de herkes satın alabilir...
Araç alacaklar dikkat! Sahiplerinin belirli yükümlülükleri yerine getirmemesi üzerine araçlarına konulan hacizle icra dairelerince yarı fiyatına satışa çıkan araçlar ilgi görüyor. Piyasa değerinin yarı fiyatına satışa çıkan cipler ise ilginin odağında. Sahip olmak ise oldukça kolay. Otomobil fiyatlarının yükseldiği bu dönemde ucuza araç sahibi olmak isteyenler bu yöntemi tercih ediyor. İhale ile satışa çıkan araçlara sahip olmak ise çok basit. İşte yapılması gerekenler ve merak edilen haberin detayları...
Giriş Tarihi: 17.02.2020
07:47
Güncelleme Tarihi: 17.02.2020
08:04
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ