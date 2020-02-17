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Yarı fiyatına satın alınan cipler! Hem de herkes satın alabilir...

Araç alacaklar dikkat! Sahiplerinin belirli yükümlülükleri yerine getirmemesi üzerine araçlarına konulan hacizle dairelerince yarı fiyatına satışa çıkan araçlar ilgi görüyor. Piyasa değerinin yarı fiyatına satışa çıkan cipler ise ilginin odağında. Sahip olmak ise oldukça kolay. Otomobil fiyatlarının yükseldiği bu dönemde ucuza araç sahibi olmak isteyenler bu yöntemi tercih ediyor. İhale ile satışa çıkan araçlara sahip olmak ise çok basit. İşte yapılması gerekenler ve merak edilen haberin detayları...

Giriş Tarihi: 17.02.2020 07:47 Güncelleme Tarihi: 17.02.2020 08:04
Yarı fiyatına satın alınan cipler! Hem de herkes satın alabilir...

Son dakika haber: Herhangi bir borcun ödenmemesinden dolayı konulan araçlar değerlerinin neredeyse yarısına yeni sahiplerini arıyor.

Yarı fiyatına satın alınan cipler! Hem de herkes satın alabilir...

Hacizli araçlar ihale yöntemiyle satışa sunuluyor. Öncelikle dairesinin belirlediği ihale başlangıç bedeli bulunuyor. Bir de ihaleye katılmak için teminat yatırılması gerekiyor. Şayet ihaleyi kazanamazsanız teminatını banka hesabınıza kesinti yapılmadan aktarılıyor. Sitede yer alan muhammen bedel ise aracın dışında normal şartlarda satılması halinde edeceği rakamı ifade ediyor.

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Yarı fiyatına satın alınan cipler! Hem de herkes satın alabilir...

İhaleye girerken dikkat edilmesi gereken konuların başında araçların durumu geliyor. İhale öncesi mutlaka aracın bulunduğu yediemin otoparkına giderek aracı kontrol etmenizde fayda var.

Yarı fiyatına satın alınan cipler! Hem de herkes satın alabilir...

https://esatis.uyap.gov.tr internet sitesine girip kısa sürede ücretsiz olarak üye olarak icralık araçları görebiliyorsunuz.

Yarı fiyatına satın alınan cipler! Hem de herkes satın alabilir...

Hürriyet'in haberine göre tüm bilgilerin yer aldığı resmi sitede beğenilen araçları tespit edip kontrolleri sağlayabilirsiniz.

Yarı fiyatına satın alınan cipler! Hem de herkes satın alabilir...

İşte yarı fiyatına satılan SUV araçlar;

Yarı fiyatına satın alınan cipler! Hem de herkes satın alabilir...
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