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Haberler Galeri Yasadan iki büyük avantaj çıktı: Ayda 383 TL'ye emeklilik
Giriş Tarihi: 05.08.2021 13:25 Güncelleme Tarihi: 05.08.2021 13:37

Yasadan iki büyük avantaj çıktı: Ayda 383 TL'ye emeklilik

Milyonlarca vatandaşa emeklilik için iki büyük fırsat sunuldu. Bunlardan ilki geçmiş borçları ödemediği için silinen ve günleri doldurulan Bağ-Kur'lular için. Bağ-Kur'lular geçmişte dondurulan günlerini ihya ederek emekli olabiliyor. Üstelik bu ihya işlemi güncel rakamlarla değil eski fiyattan yapılacağı için çok daha hesaplı hale geliyor. İkinci fırsat ise kredi ile geldi. İşte detaylar...

FARUK ERDEM
Yasadan iki büyük avantaj çıktı: Ayda 383 TL’ye emeklilik

Bu ayın sonunda bitecek olan yapılandırma kapsamında milyonlarca vatandaşa emeklilik için büyük fırsatlar da sunuldu. Sigortalılık süresi durdurulan ve prim borcu silinen Bağ-Kur'lulardan bu günlerini kazanmak isteyenler, durdurulan sigortalılık süresinin primini bugünkü değeri üzerinden (aylık bin 234 lira) ödeyerek günlerini kazanabiliyor. Yeni düzenlemeye göre ihya edilecek primlerde borçlu olunan tarihteki tutarlar baz alınacak ve sadece enflasyon farkı ile güncelleme yapılacak.

Yasadan iki büyük avantaj çıktı: Ayda 383 TL’ye emeklilik

Böylece daha az ödemeyle dondurulan primler canlandırılabilecek. Örneğin; Ocak 2009-Aralık 2010 arasındaki sigortası dondurulan Bağ-Kur'lunun ihya için 29 bin lira yerine 9 bin lira ödemesi yetecek. 2 yıllık prim geri kazanılacak, 20 bin lira cepte kalacak.

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Yasadan iki büyük avantaj çıktı: Ayda 383 TL’ye emeklilik

BÜYÜK FIRSAT

İkinci avantaj ise kredi ile geldi. Sosyal Güvenlik Kurumu üç kamu bankası ile bir protokol imzaladı ve borcu olduğu için emekli olamayanlar için kredi yoluyla emekli olma yolu açıldı.

Yasadan iki büyük avantaj çıktı: Ayda 383 TL’ye emeklilik

Böylece borcunu ödediğinde ya da doğum askerlik borçlanması gibi imkanlarla hizmet satın aldığında emekli olabilecek durumdaki sigortalılar bankadan kredi çekebilecek. Bu kredi borca ödenecek ve taksitleri yeni bağlanacak olan emekli maaşından kesilecek.

Yasadan iki büyük avantaj çıktı: Ayda 383 TL’ye emeklilik

KİMLER YARARLANACAK?

Birikmiş prim borcunu ödemesi durumunda 4/B'den yani Bağ-Kur kapsamında yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar,

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