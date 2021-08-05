Yasadan iki büyük avantaj çıktı: Ayda 383 TL’ye emeklilik

Bu ayın sonunda bitecek olan yapılandırma kapsamında milyonlarca vatandaşa emeklilik için büyük fırsatlar da sunuldu. Sigortalılık süresi durdurulan ve prim borcu silinen Bağ-Kur'lulardan bu günlerini kazanmak isteyenler, durdurulan sigortalılık süresinin primini bugünkü değeri üzerinden (aylık bin 234 lira) ödeyerek günlerini kazanabiliyor. Yeni düzenlemeye göre ihya edilecek primlerde borçlu olunan tarihteki tutarlar baz alınacak ve sadece enflasyon farkı ile güncelleme yapılacak.