Giriş Tarihi: 05.08.2021 13:25Güncelleme Tarihi: 05.08.2021 13:37
Yasadan iki büyük avantaj çıktı: Ayda 383 TL'ye emeklilik
Milyonlarca vatandaşa emeklilik için iki büyük fırsat sunuldu. Bunlardan ilki geçmiş borçları ödemediği için silinen ve günleri doldurulan Bağ-Kur'lular için. Bağ-Kur'lular geçmişte dondurulan günlerini ihya ederek emekli olabiliyor. Üstelik bu ihya işlemi güncel rakamlarla değil eski fiyattan yapılacağı için çok daha hesaplı hale geliyor. İkinci fırsat ise kredi ile geldi. İşte detaylar...