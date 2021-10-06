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Haberler Galeri Yavuz sondaj gemisi yola çıktı! İstanbul Boğazı'ndan geçişi görüntülendi
Giriş Tarihi: 06.10.2021 13:42 Güncelleme Tarihi: 06.10.2021 13:43

Yavuz sondaj gemisi yola çıktı! İstanbul Boğazı'ndan geçişi görüntülendi

Yavuz sondaj gemisi, kule direklerinin sökümünün ardından petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına katılmak üzere İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı. Geminin boğaz geçişine Kıyı Emniyeti Kurtarma römorkörü de eşlik etti.

DHA
Yavuz sondaj gemisi yola çıktı! İstanbul Boğazı’ndan geçişi görüntülendi

Akdeniz'deki petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına katılan 'Yavuz' isimli gemi geçtiğimiz günlerde Haydarpaşa Limanı'na demirledi. Burada geminin kule direklerinin sökümü gerçekleştirildi.

Yavuz sondaj gemisi yola çıktı! İstanbul Boğazı’ndan geçişi görüntülendi

Haydarpaşa Limanı'ndan saat 12.00 sıralarında hareket eden 'Yavuz' sondaj gemisi İstanbul Boğazı'na giriş yaptı.

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Yavuz sondaj gemisi yola çıktı! İstanbul Boğazı’ndan geçişi görüntülendi

Gemi, yaklaşık 2 saatte boğaz geçişini Kıyı Emniyeti Kurtarma römorkörü eşliğinde tamamladı.

Yavuz sondaj gemisi yola çıktı! İstanbul Boğazı’ndan geçişi görüntülendi

Yavuz, Karadeniz'de petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına katılmak için rotasını sökülen direklerin yerine montajı için Filyos Limanı'na çevirdi.

Yavuz sondaj gemisi yola çıktı! İstanbul Boğazı’ndan geçişi görüntülendi

Sondaj gemisinin İstanbul Boğazı'ndan geçişi havadan da görüntülendi.

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