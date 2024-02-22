Yeni çağın büyük adımı! Rakiplerine böyle fark atacak! KAAN’ın ilk uçuşunu gerçekleştiren Pilot: Mükemmel bir uçuş oldu

"MÜKEMMEL BİR UÇUŞ OLDU"
KAAN'ın ilk uçuşunu gerçekleştiren Pilot Barbaros Demirbaş da KAAN'la ilk kez uçuyormuş gibi olmadıklarına dikkati çekerek, "Çok iyi hazırlandık. Ekibin mühendislik becerisine, hazırlıklara, teknisyen arkadaşlarımıza, yöneticilerimize inancımız tamdı." ifadelerini kullandı.
Demirbaş, uçuşun ardından, park yerinde bütün mesai arkadaşlarıyla kucaklaşmanın öneminin altını çizerek, "Milletimizin emanetini Allah'a çok şükür emniyetle getirdik, görevimizi yaptık." diye konuştu.
Uçuşun sadece bugünün olayı olmadığını, arkasında yılların bulunduğunu belirten Demirbaş, şunları kaydetti:
"Savunma sanayiimizin akıl birliği var. Bundan sonra yolumuz çok daha çetin. Bugünkü uçuşta benim duygularım çok rahattı ama uçuş öncesi ve sonrasında çalışma arkadaşlarımızın o uçuş hattına geldiğini görmek en güzel duyguydu benim için. Tekrar çok teşekkür etmek isterim. Uçak üstünde 10 binin üzerinde veri var. Test kontrol odasında 50'den fazla mühendisimiz, 15'ten farklı disiplin uçağı benim gördüğümden çok daha erken takip edebiliyorlar. Mükemmel bir uçuş oldu."
Demirbaş, kalkışta yatay stabilize büyük bir hareket görüldüğünü, bu durumun uçağın kontrol karakteristiğinin normal bir davranışı olduğunu da sözlerine ekledi.