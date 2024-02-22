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Haberler Galeri Yeni çağın büyük adımı! Rakiplerine böyle fark atacak! KAAN'ın ilk uçuşunu gerçekleştiren Pilot: Mükemmel bir uçuş oldu
Giriş Tarihi: 22.02.2024 12:39 Güncelleme Tarihi: 22.02.2024 12:47

Yeni çağın büyük adımı! Rakiplerine böyle fark atacak! KAAN'ın ilk uçuşunu gerçekleştiren Pilot: Mükemmel bir uçuş oldu

Türk savunma sanayisinde 200'ün üzerindeki firmanın gece gündüz üzerinde çalıştığı Milli Muharip Uçak KAAN, dün yapmış olduğu 13 dakikalık ilk uçuşunda büyük bir gurur yaşattı. Türk Hava Kuvvetleri'ne teslim edene kadar geliştirecekleri yeni teknolojileri KAAN'a katıp devam edeceklerini belirten Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "Hava Kuvvetlerimize bu uçak teslim edilene kadar gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

AA
Yeni çağın büyük adımı! Rakiplerine böyle fark atacak! KAAN’ın ilk uçuşunu gerçekleştiren Pilot: Mükemmel bir uçuş oldu

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Milli Muharip Uçak KAAN'ın ilk uçuşunun çok büyük bir motivasyon olduğunu, daha yapacak çok işlerinin bulunduğunu belirterek, "Hava Kuvvetlerimize bu uçak teslim edilene kadar gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Yeni çağın büyük adımı! Rakiplerine böyle fark atacak! KAAN’ın ilk uçuşunu gerçekleştiren Pilot: Mükemmel bir uçuş oldu

SSB Başkanı Haluk Görgün, ilk uçuşun ardından uçuş ekibiyle KAAN'ın hangarında dün bir araya geldi.

Çok heyecanlı, gururlu ve mutlu olduklarını dile getiren Görgün, "Duygularımız birbiri peşine geliyor. Kelimelerle ifade etmek mümkün değil. Uzun süreli çalışmaların önemli bir aşamasının gerçekleştiği Milli Muharip Uçağımız KAAN'ın ilk uçuşunun gerçekleştiği bir gün." dedi.

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Yeni çağın büyük adımı! Rakiplerine böyle fark atacak! KAAN’ın ilk uçuşunu gerçekleştiren Pilot: Mükemmel bir uçuş oldu

Görgün, ilk uçuşta planlanan uçuş profilinin tamamının gerçekleştiğini ifade ederek, "Yaklaşık 13 dakika havada kaldı. Ölçülmesi takip edilmesi gereken tüm süreçler 13 dakika içinde gerçekleşti. Türk mühendislik, havacılık ve savunma tarihinin, bu milletin evlatlarının başarıyla gerçekleştirdiği sistemler sistemi olan uçağımızın ilk uçuşuydu" diye konuştu.

Yeni çağın büyük adımı! Rakiplerine böyle fark atacak! KAAN’ın ilk uçuşunu gerçekleştiren Pilot: Mükemmel bir uçuş oldu

"ÖNÜMÜZDE UZUN BİR YOL VAR"

Uçak için çalışan Türk savunma sanayisinde 200'ün üzerindeki firmanın, bugüne gelinmesinde çok büyük emek harcadıklarının altını çizen Görgün, "Gece gündüz çalıştılar. En başta Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu irade, destek ve motivasyonla gayretle çalıştılar. Bugünü, bu mutluluğu yaşadık." değerlendirmesinde bulundu. Görgün, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlk uçuş önemli bir motivasyon. Daha yapacak çok işimiz var, hepimiz bunun farkındayız. Gayretli çalışacağız. Hava Kuvvetlerimize uçağımızın seri üretimden sonra teslim edilene kadar ve yeni teknolojiler gelişip üstüne katıp devam ederek, milli tüm teknolojilerimizle sadece aviyonik sistemler değil, elektronik harp sistemlerimiz ve bir uçağın içinde bulunan sistemleri, yerli ve milli imkanlarımızla gerçekleştirip uçağımıza entegre edeceğiz. Bu sistemler entegre edilerek Hava Kuvvetlerimize bu uçak teslim edilene kadar gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Önümüzde uzun bir yol var. Bu mutlu günü, bu süreçle yine mutlulukla yaşayıp, milletimizle paylaşmaya devam edeceğiz."

Projede emeği geçen herkese teşekkür eden Görgün, "İyi ki varsınız diyorum. Yapacak çok işimiz var. Azim ve gayretle çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Yeni çağın büyük adımı! Rakiplerine böyle fark atacak! KAAN’ın ilk uçuşunu gerçekleştiren Pilot: Mükemmel bir uçuş oldu

"MÜKEMMEL BİR UÇUŞ OLDU"

KAAN'ın ilk uçuşunu gerçekleştiren Pilot Barbaros Demirbaş da KAAN'la ilk kez uçuyormuş gibi olmadıklarına dikkati çekerek, "Çok iyi hazırlandık. Ekibin mühendislik becerisine, hazırlıklara, teknisyen arkadaşlarımıza, yöneticilerimize inancımız tamdı." ifadelerini kullandı.

Demirbaş, uçuşun ardından, park yerinde bütün mesai arkadaşlarıyla kucaklaşmanın öneminin altını çizerek, "Milletimizin emanetini Allah'a çok şükür emniyetle getirdik, görevimizi yaptık." diye konuştu.

Uçuşun sadece bugünün olayı olmadığını, arkasında yılların bulunduğunu belirten Demirbaş, şunları kaydetti:

"Savunma sanayiimizin akıl birliği var. Bundan sonra yolumuz çok daha çetin. Bugünkü uçuşta benim duygularım çok rahattı ama uçuş öncesi ve sonrasında çalışma arkadaşlarımızın o uçuş hattına geldiğini görmek en güzel duyguydu benim için. Tekrar çok teşekkür etmek isterim. Uçak üstünde 10 binin üzerinde veri var. Test kontrol odasında 50'den fazla mühendisimiz, 15'ten farklı disiplin uçağı benim gördüğümden çok daha erken takip edebiliyorlar. Mükemmel bir uçuş oldu."

Demirbaş, kalkışta yatay stabilize büyük bir hareket görüldüğünü, bu durumun uçağın kontrol karakteristiğinin normal bir davranışı olduğunu da sözlerine ekledi.

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