Yeni çağın büyük adımı! Rakiplerine böyle fark atacak! KAAN’ın ilk uçuşunu gerçekleştiren Pilot: Mükemmel bir uçuş oldu

"ÖNÜMÜZDE UZUN BİR YOL VAR"

Uçak için çalışan Türk savunma sanayisinde 200'ün üzerindeki firmanın, bugüne gelinmesinde çok büyük emek harcadıklarının altını çizen Görgün, "Gece gündüz çalıştılar. En başta Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu irade, destek ve motivasyonla gayretle çalıştılar. Bugünü, bu mutluluğu yaşadık." değerlendirmesinde bulundu. Görgün, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlk uçuş önemli bir motivasyon. Daha yapacak çok işimiz var, hepimiz bunun farkındayız. Gayretli çalışacağız. Hava Kuvvetlerimize uçağımızın seri üretimden sonra teslim edilene kadar ve yeni teknolojiler gelişip üstüne katıp devam ederek, milli tüm teknolojilerimizle sadece aviyonik sistemler değil, elektronik harp sistemlerimiz ve bir uçağın içinde bulunan sistemleri, yerli ve milli imkanlarımızla gerçekleştirip uçağımıza entegre edeceğiz. Bu sistemler entegre edilerek Hava Kuvvetlerimize bu uçak teslim edilene kadar gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Önümüzde uzun bir yol var. Bu mutlu günü, bu süreçle yine mutlulukla yaşayıp, milletimizle paylaşmaya devam edeceğiz."

Projede emeği geçen herkese teşekkür eden Görgün, "İyi ki varsınız diyorum. Yapacak çok işimiz var. Azim ve gayretle çalışmaya devam edeceğiz." dedi.