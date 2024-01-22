Giriş Tarihi: 22.01.2024 06:39
Güncelleme Tarihi: 22.01.2024
06:41
Yeni emekliler de refah payını alacak! İşte ek zam ve kök maaş hesabı...
Emeklilere ek zam yarın Genel Kurul'a gelecek ve yasa çıkar çıkmaz bu hafta SSK, Bağ-Kur emeklilerine refah payı ile taban aylık farkları yatırılacak. Yasa yürürlüğe girdikten sonra emeklilik dilekçesi verenler dâhil 2024 yılında emeklilik başvurusu yapacak herkes 5 puanlık ilave zamdan ve 10 bin liraya yükseltilen en düşük emekli aylığı uygulamasından yararlanacak.