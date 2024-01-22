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Haberler Galeri Yeni emekliler de refah payını alacak! İşte ek zam ve kök maaş hesabı...
Giriş Tarihi: 22.01.2024 06:39 Güncelleme Tarihi: 22.01.2024 06:41

Yeni emekliler de refah payını alacak! İşte ek zam ve kök maaş hesabı...

Emeklilere ek zam yarın Genel Kurul'a gelecek ve yasa çıkar çıkmaz bu hafta SSK, Bağ-Kur emeklilerine refah payı ile taban aylık farkları yatırılacak. Yasa yürürlüğe girdikten sonra emeklilik dilekçesi verenler dâhil 2024 yılında emeklilik başvurusu yapacak herkes 5 puanlık ilave zamdan ve 10 bin liraya yükseltilen en düşük emekli aylığı uygulamasından yararlanacak.

HAZAL ATEŞ
Yeni emekliler de refah payını alacak! İşte ek zam ve kök maaş hesabı...

Yasa yürürlüğe girdikten sonra emeklilik dilekçesi verenler dâhil 2024 yılında emeklilik başvurusu yapacak herkes 5 puanlık ilave zamdan ve 10 bin liraya yükseltilen en düşük emekli aylığı uygulamasından yararlanacak.

Yeni emekliler de refah payını alacak! İşte ek zam ve kök maaş hesabı...

Ek zam SSK, Bağ-Kur kapsamında dul ve yetim aylığı alan bütün vatandaşlara yatacak. Aylıklarını zam yansıtılmadan 1 ile 5 Ocak tarihlerinde alan memur emeklileri de enflasyon farkı alacak. Emekli aylığını aylık alan 1 aylık fark yatacak. Aylığını üçer aylık halinde ocak, şubat, mart döneminde alanlara 3 aylık tutarında aylık farkı yatırılacak.

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Yeni emekliler de refah payını alacak! İşte ek zam ve kök maaş hesabı...

Emeklilerin kök aylıkları yüzde 42.6 zam oranına göre yeniden hesaplanacak, 10 bin liranın altında kalanlar bu tutara tamamlanacak. Düzenleme öncesi 7 bin 500 lira aylık alanlara 2 bin 500 lira ek zam yatacak. İşçi, esnaf, çiftçilerin aralık ayı kök aylığına yüzde 42.6'lık zam yansıtılacak buna yüzde 4'lük ek ödeme eklenecek.

Yeni emekliler de refah payını alacak! İşte ek zam ve kök maaş hesabı...

Refah payı, kök aylık hesabında merak edilen soruların yanıtları şöyle:

1-En düşük emekli aylığında ilave zam farkı nasıl ödenecek?

SSK emeklileri 17 Ocak itibariyle emekli aylıklarını almaya başladı. Aylıkları 7 bin 500 liranın altında olanların kök maaşları yüzde 37.57 oranında artırıldı. Bu artırım sonrası bu tutarın altında kalanların aylıkları 7 bin 500 lira olarak ödendi. Bu tutarı aşanlar da yeni aylıklarını aldı. En düşük emekli aylığının 10 bin lira olmasıyla birlikte bu tutarın altında kalanların hesabına ek olarak 2 bin 500 lira yatacak. Yüzde 42.57 zam sonrası (5 puanlık refah payıyla) kök aylığı 10 bin lirayı aşanlar da yeni tutar üzerinden hesaplanan farkı yatacak.

Yeni emekliler de refah payını alacak! İşte ek zam ve kök maaş hesabı...

Örneğin; Aralık ayındaki kök aylığı 5 bin lira olan çiftçi emeklisinin aylığı yüzde 37.57 enflasyon farkıyla birlikte 6 bin 878 liraya çıkarken 7500 lira ödenecek. Yasal düzenlemenin ardından 5 puanlık refah payıyla yüzde 42.57'lik zamla kök aylığı 7 bin 128 lirada kalacağı için aylığı 2 bin 872 lira zam farkı ödemesi yapılarak 10 bin liraya tamamlanacak. Aralık ayında kök aylığı 7300 lira olanın aylığı yüzde 37.57 artırım sonrası 10 bin 42 liraya, 5 puanlık refah payıyla birlikte 10 bin 407 liraya çıkacak. Bu durumda 407 lira ilave zam farkı yatırılacak.

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