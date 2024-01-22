Yeni emekliler de refah payını alacak! İşte ek zam ve kök maaş hesabı...

Refah payı, kök aylık hesabında merak edilen soruların yanıtları şöyle:



1-En düşük emekli aylığında ilave zam farkı nasıl ödenecek?



SSK emeklileri 17 Ocak itibariyle emekli aylıklarını almaya başladı. Aylıkları 7 bin 500 liranın altında olanların kök maaşları yüzde 37.57 oranında artırıldı. Bu artırım sonrası bu tutarın altında kalanların aylıkları 7 bin 500 lira olarak ödendi. Bu tutarı aşanlar da yeni aylıklarını aldı. En düşük emekli aylığının 10 bin lira olmasıyla birlikte bu tutarın altında kalanların hesabına ek olarak 2 bin 500 lira yatacak. Yüzde 42.57 zam sonrası (5 puanlık refah payıyla) kök aylığı 10 bin lirayı aşanlar da yeni tutar üzerinden hesaplanan farkı yatacak.



