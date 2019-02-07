Yeni Zigana Tüneli'nin yarısı tamamlandı

Mevcut yolu 8 kilometre daha kısaltacak tünelin bölgeye yatırım yapacak girişimciler için lojistik açısından maliyetleri düşüreceği ve limana ulaşımı kolaylaştırması öngörülüyor. Devam eden projede kazı destekleme çalışmalarında Trabzon yönünde çift tüpte 7 bin 136 metre, Gümüşhane yönünden ise 7 bin 956 metre ilerleme sağlanarak toplamda 15 bin 92 metreye gelindi.

Proje kapsamında ayrıca, Türkiye'de ilk defa kara yolu tünellerinde uygulanacak ve havalandırma sistemlerinin bir parçası olan 3 noktada 6 adet havalandırma şaft yapı çalışmaları da eş zamanlı olarak ilerliyor.

"YARIYI GEÇTİK"

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, AA muhabirine, Yeni Zigana Tüneli'nin Karadeniz sahil yolunu Maçka, Torul, Gümüşhane ve Bayburt güzergahı üzerinden Aşkale'ye bağlayan uluslararası yol ağında çok önemli bir arter üzerinde bulunduğunu söyledi.

Söz konusu güzergahın ciddi bir trafik yükü bulunduğuna dikkati çeken Taşbilek, tünel projesinin yolun trafik yükünü azaltacak öneme sahip ciddi bir yatırım olduğunu aktardı. Taşbilek, Yeni Zigana Tüneli ile 12 metre genişliğindeki mevcut yolun standartlarının yükseltilerek çift şerit gidiş geliş olarak hizmet vereceğine işaret ederek, yolun kotunun 560 metre daha düşürülerek 8 kilometre kısalacağı bilgisini paylaştı.