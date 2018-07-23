Ziyaretçi akınına uğruyor "Dünyada buna benzer başka bir köprü yok"

TEZCAN: DÜNYADA BUNA BENZER BAŞKA BİR KÖPRÜ YOK

Andırın Belediye Başkanı Baki Tezcan ise köprünün bin 200 ton taşıma kapasitesine sahip ve bir otomobil geçebilecek genişlikte olduğunu söyledi. Köprünün 300 bin liraya mal olduğunu ifade eden Tezcan, şöyle konuştu:

"Köprü yapmaya karar verdikten sonra piyasadan teklif toplattım ancak baktım ki maliyeti 5 milyon lirayı buluyor. Atölyemizi kurup işçilerle ben yapmaya karar verdim. Çalışmalara başladık, 6 ay gibi kısa bir sürede köprümüzü tamamladık. İnternetten de araştırdım buna benzer bir tane İsveç'te 60 santimetre genişliğinde yapılmış onun fiyatı da yaklaşık 25 milyon lira civarında. Dünyada buna benzer başka yerde rastlayamadım.