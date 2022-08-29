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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe forvet transferinde mutlu sona ulaşıyor! Anlaşma sağlandı, ödenecek bonservis...
Giriş Tarihi: 29.08.2022 10:48 Güncelleme Tarihi: 29.08.2022 10:48

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe forvet transferinde mutlu sona ulaşıyor! Anlaşma sağlandı, ödenecek bonservis...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapıp 3 maçta 7 puan toplayan Fenerbahçe, transferde de artık son hamlelerini yapacak. Alexander Sörloth'un Real Sociedad'a transfer olmasıyla alternatif forvetlere yönelen sarı-lacivertliler, yıldız oyuncuyla anlaşmaya vardı. Başarılı forvete ödenecek bonservis bedeli de ortaya çıkarken, sözleşme detayları da kısa sürede netleşecek. İşte transfer haberinin ayrıntıları...

CEYHUN SAMET YÜKSEL
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe forvet transferinde mutlu sona ulaşıyor! Anlaşma sağlandı, ödenecek bonservis...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapıp 3 maçta 7 puan toplayan Fenerbahçe, transferde de artık son hamlelerini yapacak. Alexander Sörloth'un Real Sociedad'a transfer olmasıyla alternatif forvetlere yönelen sarı-lacivertliler, yıldız oyuncuyla anlaşmaya vardı. Başarılı forvete ödenecek bonservis bedeli de ortaya çıkarken, sözleşme detayları da kısa sürede netleşecek. İşte transfer haberinin ayrıntıları...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe forvet transferinde mutlu sona ulaşıyor! Anlaşma sağlandı, ödenecek bonservis...

Süper Lig'in 4. haftasında Konyaspor'la Eskişehir'de karşılaşacak olan Fenerbahçe, bir yandan da yeni bir forvet kadrosuna katarak transfere nokta koymayı planlıyor.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe forvet transferinde mutlu sona ulaşıyor! Anlaşma sağlandı, ödenecek bonservis...

Sarı-lacivertlilerin birinci forvet adayı olan Alexander Sörloth tercihini yaptı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe forvet transferinde mutlu sona ulaşıyor! Anlaşma sağlandı, ödenecek bonservis...

YENİDEN SOCIEDAD'DA

Geçtiğimiz sezonu Real Sociedad'da geçiren Norveçli golcünün yeni takımı belli oldu ve Sörloth, 1 yıl daha İspanyol ekibine kiralandı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe forvet transferinde mutlu sona ulaşıyor! Anlaşma sağlandı, ödenecek bonservis...

Geçtiğimiz sezonu Real Sociedad'da geçiren Norveçli golcünün yeni takımı belli oldu ve Sörloth, 1 yıl daha İspanyol ekibine kiralandı.

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