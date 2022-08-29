Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapıp 3 maçta 7 puan toplayan Fenerbahçe, transferde de artık son hamlelerini yapacak. Alexander Sörloth'un Real Sociedad'a transfer olmasıyla alternatif forvetlere yönelen sarı-lacivertliler, yıldız oyuncuyla anlaşmaya vardı. Başarılı forvete ödenecek bonservis bedeli de ortaya çıkarken, sözleşme detayları da kısa sürede netleşecek. İşte transfer haberinin ayrıntıları...