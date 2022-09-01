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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de deprem etkisi yaratan karar! 20 milyon Euro'luk teklifi reddetti...
Giriş Tarihi: 01.09.2022 11:56 Güncelleme Tarihi: 01.09.2022 12:00

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de deprem etkisi yaratan karar! 20 milyon Euro'luk teklifi reddetti...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, forvet için çalışmalarına hız verdi. Son olarak gündemine Luis Muriel ve Sardar Azmoun'u alan sarı-lacivertliler, resmi görüşmeleri başlattı. Bir yandan da takımda düşünülmeyen isimlerle yollarını ayıran sarı-lacivertlilere yıldız isim için 20 milyon Euro'luk teklif geldi ancak başarılı futbolcu bu teklifi reddetti. İşte tüm yaşananlar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’de deprem etkisi yaratan karar! 20 milyon Euro’luk teklifi reddetti...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, forvet için çalışmalarına hız verdi. Son olarak gündemine Luis Muriel ve Sardar Azmoun'u alan sarı-lacivertliler, resmi görüşmeleri başlattı. Bir yandan da takımda düşünülmeyen isimlerle yollarını ayıran sarı-lacivertlilere yıldız isim için 20 milyon Euro'luk teklif geldi ancak başarılı futbolcu bu teklifi reddetti. İşte tüm yaşananlar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’de deprem etkisi yaratan karar! 20 milyon Euro’luk teklifi reddetti...

Spor Toto Süper Lig'deki ilk yenilgisini Konyaspor deplasmanında alan Fenerbahçe transferde gaza basarken, takımın yıldız ismi tarihi teklifi reddetti.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’de deprem etkisi yaratan karar! 20 milyon Euro’luk teklifi reddetti...

Forvet için çalışmalarını son sürat sürdüren sarı-lacivertliler, Mauro Icardi ve Maxi Gomez transferlerinden sonuç alamamıştı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’de deprem etkisi yaratan karar! 20 milyon Euro’luk teklifi reddetti...

İBRE MURIEL VE AZMOUN'A DÖNDÜ

Bu gelişme sonrasında Atalanta'dan Luis Muriel ve Bayer Leverkusen'den Sardar Azmoun'la görüşmeye başlayan Fenerbahçe, iki isimden en az birini transfer etmek istiyor.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’de deprem etkisi yaratan karar! 20 milyon Euro’luk teklifi reddetti...

PELKAS VE BERISHA GİTTİ

Bir yandan da takımda düşünülmeyen isimlerle yollarını ayıran sarı-lacivertli takımda son olarak Dimitris Pelkas veda etmişti.

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