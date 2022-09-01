Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, forvet için çalışmalarına hız verdi. Son olarak gündemine Luis Muriel ve Sardar Azmoun'u alan sarı-lacivertliler, resmi görüşmeleri başlattı. Bir yandan da takımda düşünülmeyen isimlerle yollarını ayıran sarı-lacivertlilere yıldız isim için 20 milyon Euro'luk teklif geldi ancak başarılı futbolcu bu teklifi reddetti. İşte tüm yaşananlar...