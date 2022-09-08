Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de son gün sürprizi! Görüşmeler başladı, Süper Lig ekibine gidiyor...
Giriş Tarihi: 08.09.2022 14:48 Güncelleme Tarihi: 08.09.2022 14:48

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de son gün sürprizi! Görüşmeler başladı, Süper Lig ekibine gidiyor...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Transferin son gününü hareketli geçiren takımlardan olan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Adana Demirspor'dan Tayyip Talha Sanuç'la ilgilenen sarı-lacivertlilerde sürpriz bir ayrılık da yaşanmak üzere. Yıldız isme Süper Lig ekibi talip olurken, görüşmeler de başladı. İşte transfer haberine dair tüm ayrıntılar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’de son gün sürprizi! Görüşmeler başladı, Süper Lig ekibine gidiyor...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Transferin son gününü hareketli geçiren takımlardan olan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Adana Demirspor'dan Tayyip Talha Sanuç'la ilgilenen sarı-lacivertlilerde sürpriz bir ayrılık da yaşanmak üzere. Yıldız isme Süper Lig ekibi talip olurken, görüşmeler de başladı. İşte transfer haberine dair tüm ayrıntılar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’de son gün sürprizi! Görüşmeler başladı, Süper Lig ekibine gidiyor...

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğa odaklanan Fenerbahçe'de transferle ilgili sürpriz gelişmeler yaşanıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’de son gün sürprizi! Görüşmeler başladı, Süper Lig ekibine gidiyor...

Transfer döneminde 11 yeni futbolcuyu kadrosuna katan Fenerbahçe'de yabancı kontenjanı sorunu yaşanıyor. Sarı -Lacivertliler'de şu anda 17 yabancı futbolcu bulunurken bu isimlerden 14'ü TFF'ye verilecek listede yer alabilecek.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’de son gün sürprizi! Görüşmeler başladı, Süper Lig ekibine gidiyor...

SON GÖZDE TAYYİP TALHA

Kadrosuna bir yandan da yerli oyuncu takviyesi yapmak isteyen sarı-lacivertliler, Adana Demirspor'dan Tayyip Talha Sanuç'la ilgilenmişti.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’de son gün sürprizi! Görüşmeler başladı, Süper Lig ekibine gidiyor...

Fenerbahçe'nin genç futbolcu için resmi teklif yaptığı ve Adana Demirspor'un yanıtını beklediği ifade edilmişti.

SON DAKİKA