Giriş Tarihi: 08.09.2022 14:48
Güncelleme Tarihi: 08.09.2022
14:48
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de son gün sürprizi! Görüşmeler başladı, Süper Lig ekibine gidiyor...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Transferin son gününü hareketli geçiren takımlardan olan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Adana Demirspor'dan Tayyip Talha Sanuç'la ilgilenen sarı-lacivertlilerde sürpriz bir ayrılık da yaşanmak üzere. Yıldız isme Süper Lig ekibi talip olurken, görüşmeler de başladı. İşte transfer haberine dair tüm ayrıntılar...