Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Transferin son gününü hareketli geçiren takımlardan olan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Adana Demirspor'dan Tayyip Talha Sanuç'la ilgilenen sarı-lacivertlilerde sürpriz bir ayrılık da yaşanmak üzere. Yıldız isme Süper Lig ekibi talip olurken, görüşmeler de başladı. İşte transfer haberine dair tüm ayrıntılar...