Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika haberleri: İtalya Kim Min-Jae'yi konuşuyor! Müthiş performansa büyük övgü "Bunu söyleyebileceğimizi düşünür müydünüz?"
Giriş Tarihi: 04.09.2022 15:24 Güncelleme Tarihi: 06.09.2022 10:06

Son dakika haberleri: İtalya Kim Min-Jae'yi konuşuyor! Müthiş performansa büyük övgü "Bunu söyleyebileceğimizi düşünür müydünüz?"

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'den sezon başında Serie A ekibi Napoli'ye transfer olan Kim Min -Jae, gösterdiği performansla İtalya'ya damga vurmayı başardı. İtalya spor kamuoyundan birçok ismin büyük övgüler yağdırdığı Güney Koreli savunmacı manşetleri süslerken, dikkat çeken yorumlar yapıldı. Lazio ağlarını da sarsan Kim Min-Jae için vurgulanan noktalar dikkat çekti. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: İtalya Kim Min-Jae’yi konuşuyor! Müthiş performansa büyük övgü Bunu söyleyebileceğimizi düşünür müydünüz?

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'den sezon başında Serie A ekibi Napoli'ye transfer olan Kim Min -Jae, gösterdiği performansla İtalya'ya damga vurmayı başardı. İtalya spor kamuoyundan birçok ismin büyük övgüler yağdırdığı Güney Koreli savunmacı manşetleri süslerken, dikkat çeken yorumlar yapıldı. Lazio ağlarını da sarsan Kim Min-Jae için vurgulanan noktalar dikkat çekti. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: İtalya Kim Min-Jae’yi konuşuyor! Müthiş performansa büyük övgü Bunu söyleyebileceğimizi düşünür müydünüz?

Sezon başında Fenerbahçe'den 18 milyon Euro karşılığında İtalya'nın Napoli takımına transfer olan Güney Koreli stoper Kim Min-Jae, gösterdiği performansla İtalya'da en çok konuşulan isim oldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberleri: İtalya Kim Min-Jae’yi konuşuyor! Müthiş performansa büyük övgü Bunu söyleyebileceğimizi düşünür müydünüz?

Geçen sezonun başında Fenerbahçe'ye transfer olan Güney Koreli futbolcu, kısa sürede hem takımın en önemli hem de taraftarların en çok sevdiği isimlerden biri haline gelmişti.

Son dakika haberleri: İtalya Kim Min-Jae’yi konuşuyor! Müthiş performansa büyük övgü Bunu söyleyebileceğimizi düşünür müydünüz?

RENNES VE NAPOLI KAPIŞTI

Sezon başında birçok takımdan transfer teklifi alan Kim Min-Jae ile en çok Fransa ekibi Rennes ile İtalyan devi Napoli ilgilenmişti.

Son dakika haberleri: İtalya Kim Min-Jae’yi konuşuyor! Müthiş performansa büyük övgü Bunu söyleyebileceğimizi düşünür müydünüz?

Transfer yarışını kazanan Serie A devi Napoli, başarılı futbolcuyu 18 milyon Euro'ya kadrosuna katmıştı.

SON DAKİKA