Giriş Tarihi: 04.09.2022 15:24
Güncelleme Tarihi: 06.09.2022
10:06
Son dakika haberleri: İtalya Kim Min-Jae'yi konuşuyor! Müthiş performansa büyük övgü "Bunu söyleyebileceğimizi düşünür müydünüz?"
Son dakika haberleri: Fenerbahçe'den sezon başında Serie A ekibi Napoli'ye transfer olan Kim Min -Jae, gösterdiği performansla İtalya'ya damga vurmayı başardı. İtalya spor kamuoyundan birçok ismin büyük övgüler yağdırdığı Güney Koreli savunmacı manşetleri süslerken, dikkat çeken yorumlar yapıldı. Lazio ağlarını da sarsan Kim Min-Jae için vurgulanan noktalar dikkat çekti. İşte detaylar...