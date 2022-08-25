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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray'a transferde büyük şok! İşte yıldız ismin yeni takımı...
Giriş Tarihi: 25.08.2022 20:30 Güncelleme Tarihi: 25.08.2022 20:32

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray'a transferde büyük şok! İşte yıldız ismin yeni takımı...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'e yeni sezona Okan Buruk önderliğinde şampiyonluk parolasıyla çıkan Galatasaray, transferde mesai harcama devam ediyor. Sarı kırmızılıların, renklerine katmak için büyük çaba harcadığı yıldız isimden kötü haber geldi. İşte Cimbom'un ısrarla istediği oyuncunun yeni takımı...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray’a transferde büyük şok! İşte yıldız ismin yeni takımı...

Sarı kırmızılıların, renklerine katmak için büyük çaba harcadığı yıldız isimden kötü haber geldi.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray’a transferde büyük şok! İşte yıldız ismin yeni takımı...

Okan Buruk önderliğinde yeni sezona başlayan Galatasaray, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

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Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray’a transferde büyük şok! İşte yıldız ismin yeni takımı...

Süper Lig'de ilk 3 haftada 6 puan toplayan sarı kırmızılılar, yalnızca iki kez topu ağlarla buluşturabildi.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray’a transferde büyük şok! İşte yıldız ismin yeni takımı...

Cimbom'a 3 puanı getiren isim, iki maçta da sonradan girerek gol atan Gomis oldu.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray’a transferde büyük şok! İşte yıldız ismin yeni takımı...

TOP AĞLARLA BULUŞAMIYOR

Hücum hattında etkili olan sarı kırmızılılar, topu ağlarla buluşturma konusunda etkisiz kalıyor.

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