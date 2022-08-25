Giriş Tarihi: 25.08.2022 20:30
Güncelleme Tarihi: 25.08.2022
20:32
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray'a transferde büyük şok! İşte yıldız ismin yeni takımı...
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'e yeni sezona Okan Buruk önderliğinde şampiyonluk parolasıyla çıkan Galatasaray, transferde mesai harcama devam ediyor. Sarı kırmızılıların, renklerine katmak için büyük çaba harcadığı yıldız isimden kötü haber geldi. İşte Cimbom'un ısrarla istediği oyuncunun yeni takımı...