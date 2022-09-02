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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da art arda ayrılıklar! Omar sonrası Okan Buruk bir bilet daha kesti...
Giriş Tarihi: 02.09.2022 07:45 Güncelleme Tarihi: 02.09.2022 07:45

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da art arda ayrılıklar! Omar sonrası Okan Buruk bir bilet daha kesti...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Transfer döneminin sonuna kadar kadroya en az 3 takviye daha yapmayı planlayan Galatasaray, çalışmalarını son sürat sürdürüyor. Son olarak tecrübeli sağ bek Omar Elabdellaoui ile yollarını ayıran sarı-kırmızılılar, Okan Buruk'un kararıyla bir yıldız isimle daha yollarını ayıracak. Başarılı çalıştırıcı kadroda düşünmediği futbolcunun biletini keserken, Süper Lig ekibi başarılı isme talip oldu. İşte transfer haberinin detayları...

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’da art arda ayrılıklar! Omar sonrası Okan Buruk bir bilet daha kesti...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Transfer döneminin sonuna kadar kadroya en az 3 takviye daha yapmayı planlayan Galatasaray, çalışmalarını son sürat sürdürüyor. Son olarak tecrübeli sağ bek Omar Elabdellaoui ile yollarını ayıran sarı-kırmızılılar, Okan Buruk'un kararıyla bir yıldız isimle daha yollarını ayıracak. Başarılı çalıştırıcı kadroda düşünmediği futbolcunun biletini keserken, Süper Lig ekibi başarılı isme talip oldu. İşte transfer haberinin detayları...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’da art arda ayrılıklar! Omar sonrası Okan Buruk bir bilet daha kesti...

Spor Toto Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürürken, bir yandan da takımdan ayrılacak isimler için son hamlelerini yapmaya hazırlanıyor.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’da art arda ayrılıklar! Omar sonrası Okan Buruk bir bilet daha kesti...

Sarı-kırmızılı kulüp son olarak Omar Elabdellaoui'nin sözleşmesini tek taraflı feshederken, teknik direktör Okan Buruk bir yıldızın daha ayrılması yönünde karar verdi.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’da art arda ayrılıklar! Omar sonrası Okan Buruk bir bilet daha kesti...

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Norveçli sağ bek için resmi açıklama yapan Galatasaray, "Profesyonel futbolcu Omar Elabdellaoui'nin sözleşmesi tek taraflı feshedilmiştir." ifadesini kullanmıştı.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’da art arda ayrılıklar! Omar sonrası Okan Buruk bir bilet daha kesti...

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLADI: G.SARAY BENİ GÖNDERMEK İSTİYOR

Omar, sözleşmesi feshedilmeden önce sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Galatasaray'ın kendisini göndermek istediğini duyurmuştu.

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