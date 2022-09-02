Giriş Tarihi: 02.09.2022 07:45
Güncelleme Tarihi: 02.09.2022
07:45
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da art arda ayrılıklar! Omar sonrası Okan Buruk bir bilet daha kesti...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Transfer döneminin sonuna kadar kadroya en az 3 takviye daha yapmayı planlayan Galatasaray, çalışmalarını son sürat sürdürüyor. Son olarak tecrübeli sağ bek Omar Elabdellaoui ile yollarını ayıran sarı-kırmızılılar, Okan Buruk'un kararıyla bir yıldız isimle daha yollarını ayıracak. Başarılı çalıştırıcı kadroda düşünmediği futbolcunun biletini keserken, Süper Lig ekibi başarılı isme talip oldu. İşte transfer haberinin detayları...