Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Transfer döneminin sonuna kadar kadroya en az 3 takviye daha yapmayı planlayan Galatasaray, çalışmalarını son sürat sürdürüyor. Son olarak tecrübeli sağ bek Omar Elabdellaoui ile yollarını ayıran sarı-kırmızılılar, Okan Buruk'un kararıyla bir yıldız isimle daha yollarını ayıracak. Başarılı çalıştırıcı kadroda düşünmediği futbolcunun biletini keserken, Süper Lig ekibi başarılı isme talip oldu. İşte transfer haberinin detayları...