Galatasaray'da geçtiğimiz sezonun yıldızı olan Kerem Aktürkoğlu cephesinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sezona kötü başlayan ve performansıyla Sarı-Kırmızılı taraftarlardan tepki alan genç oyuncu, Galatasaray'dan ayrılmaya karar verdi. Kerem Aktürkoğlu'nun devre arası için anlaşmaya vardığı takım da belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları...