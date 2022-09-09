Giriş Tarihi: 09.09.2022 12:37
Güncelleme Tarihi: 09.09.2022
12:37
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Kerem Aktürkoğlu'nun yeni takımı belli oldu! Devre arasında gidiyor
Galatasaray'da geçtiğimiz sezonun yıldızı olan Kerem Aktürkoğlu cephesinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sezona kötü başlayan ve performansıyla Sarı-Kırmızılı taraftarlardan tepki alan genç oyuncu, Galatasaray'dan ayrılmaya karar verdi. Kerem Aktürkoğlu'nun devre arası için anlaşmaya vardığı takım da belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları...