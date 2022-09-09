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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Kerem Aktürkoğlu'nun yeni takımı belli oldu! Devre arasında gidiyor
Giriş Tarihi: 09.09.2022 12:37 Güncelleme Tarihi: 09.09.2022 12:37

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Kerem Aktürkoğlu'nun yeni takımı belli oldu! Devre arasında gidiyor

Galatasaray'da geçtiğimiz sezonun yıldızı olan Kerem Aktürkoğlu cephesinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sezona kötü başlayan ve performansıyla Sarı-Kırmızılı taraftarlardan tepki alan genç oyuncu, Galatasaray'dan ayrılmaya karar verdi. Kerem Aktürkoğlu'nun devre arası için anlaşmaya vardığı takım da belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Kerem Aktürkoğlu’nun yeni takımı belli oldu! Devre arasında gidiyor

Galatasaray'da geçtiğimiz sezonun yıldızı olan Kerem Aktürkoğlu cephesinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sezona kötü başlayan ve performansıyla Sarı-Kırmızılı taraftarlardan tepki alan genç oyuncu, Galatasaray'dan ayrılmaya karar verdi. Kerem Aktürkoğlu'nun devre arası için anlaşmaya vardığı takım da belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Kerem Aktürkoğlu’nun yeni takımı belli oldu! Devre arasında gidiyor

Galatasaray'da geçtiğimiz sezon 52 resmi maça çıkan Kerem Aktürkoğlu, 13 gol, 13 asistle Sarı-Kırmızılı takımın en iyi ismi olmuştu.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Kerem Aktürkoğlu’nun yeni takımı belli oldu! Devre arasında gidiyor

23 yaşındaki oyuncunun bu performansı sonrası Avrupa'ya transferine kesin gözüyle baklıyordu.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Kerem Aktürkoğlu’nun yeni takımı belli oldu! Devre arasında gidiyor

Kerem Aktürkoğlu'nun ismi Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Marsilya, Lyon ve West Ham United gibi takımlarla uzun süre anılmıştı.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Kerem Aktürkoğlu’nun yeni takımı belli oldu! Devre arasında gidiyor

Ancak Galatasaray yönetiminin 20-25 milyon Euro'luk beklentisi nedeniyle Kerem'in Avrupa hayali gerçekleşmemiş oldu.

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