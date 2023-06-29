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Haberler Galeri 15 Temmuz kahramanın oğlu SABAH'a konuştu: Bize gurur ve şeref bıraktı
Giriş Tarihi: 29.06.2023 06:59 Güncelleme Tarihi: 29.06.2023 07:00

15 Temmuz kahramanın oğlu SABAH'a konuştu: Bize gurur ve şeref bıraktı

Devletin emanet ettiği silahları millete doğrultan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin üzerinden 7. yıl geçti. O gecenin kahramanlarından Mehmet Güder (58), darbecilere direnmek isterken başından vurularak şehit düştü. Şehidin oğlu İbrahim Güder, "Babamın son kez elini öpmek isterdim. Bize şeref ve gurur bıraktı. Onun fikirleri ve ideallerini yaşatmaya devam edeceğim" dedi.

Muhammed UZUN
15 Temmuz kahramanın oğlu SABAH’a konuştu: Bize gurur ve şeref bıraktı

Fatih'te bir restoranda çalışan Mehmet Güder (58), FETÖ'nün kana buladığı 15 Temmuz gecesi, darbe girişimini öğrenir öğrenmez çalışanlarına, "Bu akşam vatana sahip çıkmazsak ne zaman sahip çıkacağız" diyerek sokağa çıktı.

15 Temmuz kahramanın oğlu SABAH’a konuştu: Bize gurur ve şeref bıraktı

Vatan Caddesi'ne inmek isteyen helikoptere engel olan kalabalığın arasına katılan Güder, FETÖ'cüler tarafından açılan ateş nedeniyle yere yığıldı. Kahraman Güder, son nefesini vererek şehadet şerbetini içti.

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15 Temmuz kahramanın oğlu SABAH’a konuştu: Bize gurur ve şeref bıraktı

HÜZNÜ VE GURURU BİR ARADA YAŞIYORUZ

Şehidin oğlu İbrahim Güder, aradan geçen 7 yıl sonrasında hem hüznü hem gururu yaşıyor.

15 Temmuz kahramanın oğlu SABAH’a konuştu: Bize gurur ve şeref bıraktı

İbrahim Güder, "Bayramlar bizim için hüzünlü geçiyor. Yokluğuna halen alışamadık. Vatan için şehadet şerbeti içmesinin gururunu yaşıyoruz ama eksikliği de her geçen gün büyüyor.

15 Temmuz kahramanın oğlu SABAH’a konuştu: Bize gurur ve şeref bıraktı

Babam vatan için kurban oldu. Bu devlet bu millet için canından fedakârlık etti. Bayramları bayram gibi geçirmeye çalışsak da hüzün içimizi kaplıyor.

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