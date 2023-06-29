Giriş Tarihi: 29.06.2023 06:59
Güncelleme Tarihi: 29.06.2023
07:00
15 Temmuz kahramanın oğlu SABAH'a konuştu: Bize gurur ve şeref bıraktı
Devletin emanet ettiği silahları millete doğrultan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin üzerinden 7. yıl geçti. O gecenin kahramanlarından Mehmet Güder (58), darbecilere direnmek isterken başından vurularak şehit düştü. Şehidin oğlu İbrahim Güder, "Babamın son kez elini öpmek isterdim. Bize şeref ve gurur bıraktı. Onun fikirleri ve ideallerini yaşatmaya devam edeceğim" dedi.