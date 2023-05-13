Giriş Tarihi: 13.05.2023 07:42
Güncelleme Tarihi: 13.05.2023
07:42
15 Temmuz şehidi Fatih'in babası Erdal Kalu: "Kılıçdaroğlu terörün maşası olmuş!"
15 Temmuz Darbe Girişimi'nde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki vatandaşların üzerine FETÖ'cü hainlerin helikopterden ateş açması sonucu şehit olan 21 yaşındaki Fatih Kalu'nun babası Erdal Kalu, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimleri öncesinde SABAH'a açıklamalarda bulundu. Kalu, 6'lı masanın ve ortağı HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na şehit ailelerinin ve gazilerin tepkili olduğunu ifade edip "Bin Fatih vatana feda olsun ama 251 kişiye kurşun sıkanlarla bir olanlar bizden değildir. Çok üzülüyoruz, oğlumun ve bütün şehitlerin kemikleri sızlıyor" dedi