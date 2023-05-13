15 Temmuz şehidi Fatih'in babası Erdal Kalu: "Kılıçdaroğlu terörün maşası olmuş!"

"KILIÇDAROĞLU SEÇİLİRSE NE ŞEHİDE SAHİP ÇIKAR NE GAZİYE!"

Kalu son söz olarak şunları ifade etti: "Benim oğlumu dört kişi bekliyor ama cumhurbaşkanımızı 85 milyon kişi bekliyor, ona bir şey olmasın. Hem cumhurbaşkanımız hem İçişleri Bakanımız bizlere sahip çıkan insanlar... Kılıçdaroğlu seçilirse ne şehide sahip çıkar ne gaziye! Eşim ise geceleri çok ağlıyor, duasında 'Allah Cumhurbaşkanımızın ve bizim FETÖ'cü hainlere karşı başımızı indirmesin, 7'lı masa kazanmasın' diyor. 100 yılda bir Recep Tayyip Erdoğan gibi bir insan gelmiş, onu elimizde tutmamız lazım. Elimizden kayarsa işimiz kötü. Bu seçimi bir seçim değil, vatan meselesi olarak görüyoruz. Cumhurbaşkanı çelik gibi kale gibi karşılarında dursun, benim oğlumun ismi Fatih, Fatihler gibi Mehmetler gibi Muhammedler gibi karşılarında dursun! Hiç üzülmesin, millet olarak arkasındayız. Bütün şehitler de arkasında!"