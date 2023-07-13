Giriş Tarihi: 13.07.2023 06:48
Güncelleme Tarihi: 13.07.2023
06:49
15 Temmuz’da eşi ve babası şehit, iki kardeşi gazi oldu! “Rabim bana 4 şeref madalyası birden verdi”
FETÖ'nün darbe girişiminde eşi ve babası şehit, iki kardeşi de gazi olan Bilge Gürs, kendisi gibi şehit ailelerinin yaralarını sarmak için Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı oldu. O hain gecenin kendisinde derin yaralar bıraksa da hem şehit kızı, hem şehit eşi hem de iki gazinin ablası olmaktan gurur duyduğunu belirten Gür; "Rabbim bana 4 şeref madalyası birden verdi. Bundan büyük onur olur mu?" dedi.