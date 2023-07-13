15 Temmuz’da eşi ve babası şehit, iki kardeşi gazi oldu! “Rabim bana 4 şeref madalyası birden verdi”

Olay yerinden eşinin telefonuyla arayan birinin "yakınlarınız yaralandı" diyerek haber vermesi üzerine hastaneye gittiğini belirten Bilge Gürs; " O gün bir rüya görmüştüm. Evimiz üzerimize yıkılmıyordu. O rüyanın etkisiyle kötü bir gün geçirmiştim.



