23 Nisan müzeler açık mı, ücretsiz mi? 23 Nisan Kütüphaneler hizmet veriyor mu?

23 Nisan resmi tatil olması sebebiyle okullar da tatil ilan edildi. Bu durumu fırsata çevirmek isteyen öğrenciler müzeler, tarihi yerler açık mı kapalı mı, ücretsiz giriş yapılıyor mu sorularına yanıt arıyor. İşte, 23 Nisan müzeler açık mı, ücretsiz mi sorusunun yanıtı!