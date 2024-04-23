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Haberler Galeri 23 Nisan müzeler açık mı, ücretsiz mi? 23 Nisan Kütüphaneler hizmet veriyor mu?
Giriş Tarihi: 23.04.2024 08:47 Güncelleme Tarihi: 23.04.2024 08:47

23 Nisan müzeler açık mı, ücretsiz mi? 23 Nisan Kütüphaneler hizmet veriyor mu?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ülkenin dört bir yanında coşkuyla karşılanıyor. Her yıl resmi tatil olarak ilan edilen bayram için bu yıl da tatil kararı öğrencileri sevindirdi. Bunun yanı sıra bu anlamlı günde birçok kurum kapalı olurken, müzeler, kütüphaneler açık mı merak ediliyor. Peki, 23 Nisan müzeler açık mı, ücretsiz mi? 23 Nisan Kütüphaneler hizmet veriyor mu?

23 Nisan müzeler açık mı, ücretsiz mi? 23 Nisan Kütüphaneler hizmet veriyor mu?

23 Nisan resmi tatil olması sebebiyle okullar da tatil ilan edildi. Bu durumu fırsata çevirmek isteyen öğrenciler müzeler, tarihi yerler açık mı kapalı mı, ücretsiz giriş yapılıyor mu sorularına yanıt arıyor. İşte, 23 Nisan müzeler açık mı, ücretsiz mi sorusunun yanıtı!

23 Nisan müzeler açık mı, ücretsiz mi? 23 Nisan Kütüphaneler hizmet veriyor mu?

23 NİSAN MÜZELER AÇIK MI, ÜCRETSİZ Mİ?

İBB Kültür AŞ, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel olarak Yerebatan Sarnıcı, Şerefiye Sarnıcı, Panorama 1453 Tarih Müzesi, Dijital Deneyim Müzesi, Miniatürk ve İstanbul Tarihi Yarımada model Sergisi 18 yaş ve altı tüm ziyaretçileri ücretsiz ağırlayacak.

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23 Nisan müzeler açık mı, ücretsiz mi? 23 Nisan Kütüphaneler hizmet veriyor mu?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Kültür AŞ'ye bağlı Yerebatan Sarnıcı, Şerefiye Sarnıcı, Panorama 1453 Tarih Müzesi, Dijital Deneyim Müzesi, Miniatürk ve Miniatürk içinde yer alan İstanbul Tarihi Yarımada model Sergisi 23 Nisan'da 18 yaş ve altı ziyaretçileri bekliyor. Tüm dünya çocukları için geçerli olan kampanya kapsamında, müze girişlerinde Radar İstanbul uygulaması üzerinden alınacak QR kodun ve kimlik kartının gösterilmesi gerekmektedir.

23 Nisan müzeler açık mı, ücretsiz mi? 23 Nisan Kütüphaneler hizmet veriyor mu?

23 NİSAN KÜTÜPHANELER AÇIK MI, KAPALI MI?

Bakanlığa bağlı kütüphaneler; Resmi ve dini bayram tatili günleri kapalıdır. Resmi ve dini bayram tatillerinin cuma akşamına kadar sürmesi durumunda, takip eden cumartesi/pazar günü kütüphane kapalı tutulur. Bakanlık kütüphanelerinin yanı sıra hizmet veren belediye kütüphanelerinin birçoğu da kapalıdır.

23 Nisan müzeler açık mı, ücretsiz mi? 23 Nisan Kütüphaneler hizmet veriyor mu?
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