Giriş Tarihi: 23.04.2024 08:47
Güncelleme Tarihi: 23.04.2024
08:47
23 Nisan müzeler açık mı, ücretsiz mi? 23 Nisan Kütüphaneler hizmet veriyor mu?
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ülkenin dört bir yanında coşkuyla karşılanıyor. Her yıl resmi tatil olarak ilan edilen bayram için bu yıl da tatil kararı öğrencileri sevindirdi. Bunun yanı sıra bu anlamlı günde birçok kurum kapalı olurken, müzeler, kütüphaneler açık mı merak ediliyor. Peki, 23 Nisan müzeler açık mı, ücretsiz mi? 23 Nisan Kütüphaneler hizmet veriyor mu?