31 Mart mı 1 Nisan şakası mı? “Çünkü gömleğin ilk düğmesi yanlış iliklendi” - Okan Müderrisoğlu yazdı

SABAH Gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu, "31 Mart mı 1 Nisan şakası mı?" başlıklı köşe yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Genel Başkan değişimi sonrası, üstelik yerel seçime gidilirken CHP'de sular durulmuyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yenilgiler serisi ile bir seçime daha girmeyi riskli bulan, hatta meseleye "duygusal!" açıdan da bakan delege nasıl da hayallere kapılmıştı oysa... Sözde değişim olacaktı. Ön seçim yapılacaktı. Şeffaflık, liyakat esas alınacaktı. Mezhepçilik değil kapsayıcılık hâkim kılınacaktı. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu, Ankara'da Özgür Özel öylesine bir siyasal bileşim oluşturacaktı ki asıl CHP işte o zaman görülecekti, vs. vs. vs. Ama öyle olmadı. Daha da önemlisi, bir şeyler olacağına ilişkin umutlar da tükenmeye başladı.