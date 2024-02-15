Giriş Tarihi: 15.02.2024 09:14
Güncelleme Tarihi: 15.02.2024
09:19
31 Mart mı 1 Nisan şakası mı? “Çünkü gömleğin ilk düğmesi yanlış iliklendi” - Okan Müderrisoğlu yazdı
SABAH Gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu, bugünkü köşe yazısında, yerel seçimler öncesi CHP'de yaşanan krizleri kaleme aldı. Özgür Özel'in genel başkan seçildikten sonra partililerin beklediği sözde 'değişim'in gerçekleşmediğine dikkati çeken Okan Müderrisoğlu, "Çünkü gömleğin ilk düğmesi yanlış iliklendi." diyerek CHP'deki kaosun nedenlerini tek tek sıraladı.