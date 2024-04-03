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Haberler Galeri 3600 EK GÖSTERGE GÜNDEMDE | 3600 ek gösterge Torba Yasa'da var mı, ne zaman çıkacak?
Giriş Tarihi: 03.04.2024 15:32 Güncelleme Tarihi: 03.04.2024 15:32

3600 EK GÖSTERGE GÜNDEMDE | 3600 ek gösterge Torba Yasa'da var mı, ne zaman çıkacak?

3600 Ek gösterge kamu çalışanlarının gündemde! Bakan Işıkhan konu hakkında "Birinci döneme yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini en yakın zamanda hayata geçireceğiz." açıklamasında bulunmasın ardından gözler Meclis'e çevrildi. Peki, 3600 Ek gösterge çıktı mı, ne zaman verilecek, Resmi Gazete'de yayımlandı mı, son durum ne?

3600 EK GÖSTERGE GÜNDEMDE | 3600 ek gösterge Torba Yasa’da var mı, ne zaman çıkacak?

3600 Ek gösterge, Torba Yasa maddeleri ile birlikte yeniden gündemde. Türkiye'de kamu personeli için uzun süredir beklenen düzenleme için gözler resmi açıklamalara çevrildi. Bakan Işıkhan'ın açıklamalarda bulunduğu konu hakkında gelişmeleri yakından takip eden Kamu çalışanları "3600 Ek gösterge çıktı mı, ne zaman verilecek?" sorularına yanıt arıyor.

3600 EK GÖSTERGE GÜNDEMDE | 3600 ek gösterge Torba Yasa’da var mı, ne zaman çıkacak?

3600 EK GÖSTERGE GÜNDEMDE

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, 3600 ek gösterge vaadinin ivedilikle hayata geçirilmesini istedi. Tonbul, düzenlemenin hem ikramiye hem de aylığı yükselteceğini ifade etti.

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, 7. Dönem Toplu Sözleşmesinde kayıt altına alınan birinci dereceye gelen kamu çalışanlarına 3600 ek gösterge verilmesi vaadinin ivedilikle hayata geçirilmesini istedi.

Tonbul, ek gösterge düzenlemesinin, Memur-Sen tarafından 6. Dönem Toplu Sözleşmesinde hüküm altına alındığını anımsatarak, bu doğrultudaki adımlarla 5,3 milyon kamu görevlisi ve emeklisinin ek göstergesinin düzenlendiğini ve emekli aylıklarında önemli artışlar yapıldığını söyledi.

Sonraki dönemde, birinci dereceye gelen kamu çalışanları için 3600 ek gösterge talebinde bulunduklarını belirten Hacı Bayram Tonbul, şunları kaydetti:

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3600 EK GÖSTERGE GÜNDEMDE | 3600 ek gösterge Torba Yasa’da var mı, ne zaman çıkacak?

"Konfederasyonumuzun, birinci dereceye 3600 ek gösterge verilmesi yönündeki kararlılığı geçen yıl ağustos ayında imzalanan 7. Dönem Toplu Sözleşmesi'nde kayıt altına alınmıştı. Yüz binlerce kamu çalışanı, aradan geçen 6 ayda bu yönde gerekli adımların atılmasını dört gözle bekledi. Artık harekete geçilmesini bekliyoruz. Birinci dereceye gelen kamu çalışanları için 3600 ek gösterge düzenlemesi ivedilikle hayata geçirilmeli. Bunun yanında, tazminat yansıtma oranları düzenlenmeli ve ilave ödeme emekli aylıklarına yansıtılmalı."

3600 EK GÖSTERGE GÜNDEMDE | 3600 ek gösterge Torba Yasa’da var mı, ne zaman çıkacak?

36000 EK GÖSTERGE DÜZENLEMESİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Söz konusu düzenlemelere dair çalışmalar henüz başlamadı. Meclis, 31 Mart yerel seçimleri sonrası gündeme gelebileceği tahmin ediliyor.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

3600 EK GÖSTERGE GÜNDEMDE | 3600 ek gösterge Torba Yasa’da var mı, ne zaman çıkacak?

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

Memurların aylık maaşları, emekli olduktan sonra alacakları aylıkların ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde ek gösterge önemli bir unsurdur.

Ek göstergenin yüksek olması emekli aylığı ve emekli ikramiyesinin de yüksek olacağı anlamına geliyor. Bu nedenle memurlar bulunmuş oldukları unvanlarının 1. derece kadrolar için belirlenen ek gösterge rakamlarının yüksek olmasını istiyor.

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