3600 EK GÖSTERGE GÜNDEMDE | 3600 ek gösterge Torba Yasa’da var mı, ne zaman çıkacak?

3600 EK GÖSTERGE GÜNDEMDE

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, 3600 ek gösterge vaadinin ivedilikle hayata geçirilmesini istedi. Tonbul, düzenlemenin hem ikramiye hem de aylığı yükselteceğini ifade etti.

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, 7. Dönem Toplu Sözleşmesinde kayıt altına alınan birinci dereceye gelen kamu çalışanlarına 3600 ek gösterge verilmesi vaadinin ivedilikle hayata geçirilmesini istedi.

Tonbul, ek gösterge düzenlemesinin, Memur-Sen tarafından 6. Dönem Toplu Sözleşmesinde hüküm altına alındığını anımsatarak, bu doğrultudaki adımlarla 5,3 milyon kamu görevlisi ve emeklisinin ek göstergesinin düzenlendiğini ve emekli aylıklarında önemli artışlar yapıldığını söyledi.

Sonraki dönemde, birinci dereceye gelen kamu çalışanları için 3600 ek gösterge talebinde bulunduklarını belirten Hacı Bayram Tonbul, şunları kaydetti: