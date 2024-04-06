Giriş Tarihi: 06.04.2024 01:15
Güncelleme Tarihi: 06.04.2024
01:15
REYTİNG SONUÇLARI 4 Nisan 2024 Perşembe | Total ve AB listelerinde reyting birincisi olan dizi ve programlar
4 Nisan Perşembe reyting sonuçları ile dün akşam yayınlanan yapımlarının sıralaması ölçülüyor. İzledikleri yapımların dizi severler tarafından ne oranda izlendiğini öğrenmek isteyenler Perşembe reyting sonuçları ile kontrollerini yapıyor. Kanal D'de İnci Taneleri tekrar bölümü, Star TV'de Sakla Beni, TRT1'de Kül Masalı, ATV'de Aldatmak seyirci ile buluştu. TV8'de ise Survivor All Star 2024'de elem heyecanı yaşandı. Dün akşamın en çok izlenen yapımı merak ediliyor. Peki, dün gece zirvenin sahibi kim oldu, hangi yapım? İşte, 4 Nisan 2024 reyting sonuçları listesi.