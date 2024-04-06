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Giriş Tarihi: 06.04.2024 01:15 Güncelleme Tarihi: 06.04.2024 01:15

REYTİNG SONUÇLARI 4 Nisan 2024 Perşembe | Total ve AB listelerinde reyting birincisi olan dizi ve programlar

4 Nisan Perşembe reyting sonuçları ile dün akşam yayınlanan yapımlarının sıralaması ölçülüyor. İzledikleri yapımların dizi severler tarafından ne oranda izlendiğini öğrenmek isteyenler Perşembe reyting sonuçları ile kontrollerini yapıyor. Kanal D'de İnci Taneleri tekrar bölümü, Star TV'de Sakla Beni, TRT1'de Kül Masalı, ATV'de Aldatmak seyirci ile buluştu. TV8'de ise Survivor All Star 2024'de elem heyecanı yaşandı. Dün akşamın en çok izlenen yapımı merak ediliyor. Peki, dün gece zirvenin sahibi kim oldu, hangi yapım? İşte, 4 Nisan 2024 reyting sonuçları listesi.

REYTİNG SONUÇLARI 4 Nisan 2024 Perşembe | Total ve AB listelerinde reyting birincisi olan dizi ve programlar

Diziseverler dünün reyting sonuçları ile yapımların izlenme oranını inceliyor. Perşembe akşamları ekrana gelen yapımların Total, AB ve ABC1 bazında sıralaması, dizilerin ekrandaki akıbetine yön veriyor. Peki; 4 Nisan 2024 reyting sonuçları açıklandı mı, hangi dizi ya da yapım birinci oldu? İşte dünkü sıralama…

REYTİNG SONUÇLARI 4 Nisan 2024 Perşembe | Total ve AB listelerinde reyting birincisi olan dizi ve programlar

4 Nisan 2024 tv yayın akışı listesinde Kanal D'de İnci Taneleri tekrar bölüm, Star TV'de Sakla Beni ve ATV'de Aldatmak yeni bölümleri ile ekrana geldi.

TV8'de ise Survivor All Star 2024'de eleme heyecanı yaşandı.

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REYTİNG SONUÇLARI 4 Nisan 2024 Perşembe | Total ve AB listelerinde reyting birincisi olan dizi ve programlar

4 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI

4 Nisan 2024 Perşembe reyting sonuçları belli oldu.

Total'de 1.sırada "Survivor All Star", 2. sırada "Hudutsuz Sevda", 3.sırada " Ana Haber" yer aldı.

REYTİNG SONUÇLARI 4 Nisan 2024 Perşembe | Total ve AB listelerinde reyting birincisi olan dizi ve programlar

AB'de 1.sırada "Survivor All Star", 2.sırada "Ana Haber", 3.sırada "İnci Taneleri" dizisinin özeti yer aldı.

ABC'de ise 1.sırada "Survivor All Star", 2.sırada "Hudutsuz Sevda", 3.sırada "Ana Haber" yer aldı.

REYTİNG SONUÇLARI 4 Nisan 2024 Perşembe | Total ve AB listelerinde reyting birincisi olan dizi ve programlar

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI 28 MART 2024

28 Mart tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları belli oldu:

Total'de 1.sırada "İnci Taneleri", 2. sırada "Survivor All Star", 3.sırada "Hudutsuz Sevda" yer aldı.

AB'de ise 1.sırada "İnci Taneleri", 2.sırada "Survivor All Star", 3.sırada "İnci Taneleri" dizisinin özeti yer aldı.

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