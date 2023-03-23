Giriş Tarihi: 23.03.2023 09:30
Güncelleme Tarihi: 23.03.2023
09:30
6'lı koalisyonu sarsan buz gibi bir sözler: "HDP'nin yolunu TBMM değil KCK çizer"
6'lı koalisyon adına HDP'nin kapısına giden ve Kandil'in isteklerini kabul ederek kendisine destek alan Kemal Kılıçdaroğlu'na İYİ Parti'de bir kez daha ve çok sert biçimde isyan eden Yavuz Ağıralioğlu'nun söyledikleri üzerinden artık 7'li olan koalisyonda kazanlar kaynıyor. Diğer yandan da HDP'nin süslü kelimelerin arkasına gizlenerek Kılıçdaroğlu'ndan aldığı vaatler söz konusu. Mahmut Övür köşesinde koalisyon masasındaki yeni krize yer verdi.