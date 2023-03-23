İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu, HDP'nin gelmesiyle artık resmen 7'li olan koalisyon masasında milliyetçi muhafazakar tabanın incitildiğini, örselendiğini ve kaybedildiğini duyurduğu açıklamasında CHP ve masanın diğer ortaklarına ateş püskürdü. Ankara'da koalisyonun ve HDP'nin gündemini yeniden değiştiren ve büyük bir kırılmaya neden olan açıklamaları ne anlama geliyor? Konuyu hem masanın rahatsız ortakları hem de masaya şantajıyla gündemde olan HDP açısından değerlendiren deneyimli gazeteci Mahmut Övür bugün SABAH'taki yazısında HDP tarafı için de önemli ifadeler ve açıklamalara yer verdi.