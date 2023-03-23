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Haberler Galeri 6'lı koalisyonu sarsan buz gibi bir sözler: "HDP'nin yolunu TBMM değil KCK çizer"
Giriş Tarihi: 23.03.2023 09:30 Güncelleme Tarihi: 23.03.2023 09:30

6'lı koalisyonu sarsan buz gibi bir sözler: "HDP'nin yolunu TBMM değil KCK çizer"

6'lı koalisyon adına HDP'nin kapısına giden ve Kandil'in isteklerini kabul ederek kendisine destek alan Kemal Kılıçdaroğlu'na İYİ Parti'de bir kez daha ve çok sert biçimde isyan eden Yavuz Ağıralioğlu'nun söyledikleri üzerinden artık 7'li olan koalisyonda kazanlar kaynıyor. Diğer yandan da HDP'nin süslü kelimelerin arkasına gizlenerek Kılıçdaroğlu'ndan aldığı vaatler söz konusu. Mahmut Övür köşesinde koalisyon masasındaki yeni krize yer verdi.

MAHMUT ÖVÜR
6’lı koalisyonu sarsan buz gibi bir sözler: HDP’nin yolunu TBMM değil KCK çizer

İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu, HDP'nin gelmesiyle artık resmen 7'li olan koalisyon masasında milliyetçi muhafazakar tabanın incitildiğini, örselendiğini ve kaybedildiğini duyurduğu açıklamasında CHP ve masanın diğer ortaklarına ateş püskürdü. Ankara'da koalisyonun ve HDP'nin gündemini yeniden değiştiren ve büyük bir kırılmaya neden olan açıklamaları ne anlama geliyor? Konuyu hem masanın rahatsız ortakları hem de masaya şantajıyla gündemde olan HDP açısından değerlendiren deneyimli gazeteci Mahmut Övür bugün SABAH'taki yazısında HDP tarafı için de önemli ifadeler ve açıklamalara yer verdi.

6’lı koalisyonu sarsan buz gibi bir sözler: HDP’nin yolunu TBMM değil KCK çizer

İşte Övür'ün yazısından öne çıkanlar:

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına HDP'nin açık desteği ve "14 Mayıs'ta yol haritasını biz çizeceğiz" çıkışı, Altılı Masa'yı bir kez daha karıştırdı. Bu birlikteliğe İyi Partili milliyetçilerin ne tepki vereceği merak ediliyordu. İlk sert tepki Yavuz Ağıralioğlu'ndan geldi. Ağıralioğlu, deyim yerindeyse milliyetçilerin manifestosu niteliğinde bir çıkış yaptı. Zaman zaman Ağıralioğlu'nu, gelgitler yaşaması ve geri adım atması nedeniyle eleştirmiştim. Dünkü çıkışı biraz farklı gibi ama diğerlerine benzerse kendisini bitirir. Tersi olursa bu sözleri masada derin kırılma yaratır.

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6’lı koalisyonu sarsan buz gibi bir sözler: HDP’nin yolunu TBMM değil KCK çizer

"Biz umut olarak kurulmuş bu masada, ümitlerine pusu kurulmuş bir partiyiz. Akşener siyasi dayatmayla karşı karşıya kaldı diye itiraz ediyoruz."

6’lı koalisyonu sarsan buz gibi bir sözler: HDP’nin yolunu TBMM değil KCK çizer

HDP'ye ilişkin söyledikleri de çarpıcıydı: "HDP'nin içinde olduğu bir denklemde, biz terörün gölgesinin düştüğü yerde olmayız, pazarlık vesilesi yapmayız dedik. Bu ilkesizliğe göz yumamayız."

6’lı koalisyonu sarsan buz gibi bir sözler: HDP’nin yolunu TBMM değil KCK çizer

"PKK'ya katil diyemeyenlerin, övenlerin oyuyla pazarlık ettiği masadan şantaj dilini kapatmak zorundayız."

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