Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Danıştay kararını değerlendirdi: FETÖ ile mücadelede taviz vermeyiz!

17-25 Aralık ve 15 Temmuz süreçlerinde FETÖ ile irtibatlı ve iltisaklı oldukları gerekçesiyle yargıda görevden ihraç edilen hakim ve savcıların bulunduğunu hatırlatan Tunç, bunların hukuk içerisinde kalınarak yapıldığını vurguladı.

Tunç, "Özellikle OHAL kararnameleriyle ihraç edilen memurlar bakımından OHAL Komisyonu kuruldu. Eğer bu idari işlemde hata varsa OHAL Komisyonu bu başvuruları aldı. 120 bin başvuru oldu OHAL Komisyonuna. 120 bin başvurunun 20 bini iade edildi" açıklamasını yaptı.

Hakim ve savcıların ihracının Hakimler ve Savcılar Kurulu kararıyla olduğunu, o süreçte 4 bin 6 hakim ve savcının meslekten ihraç edildiğini söyleyen Tunç, bunlardan 3 bin 888'inin dava açtığını, bir kısmının yurt dışına kaçtığını, dava açanlardan 387'si hakkında Danıştay tarafından iade kararı verildiğini kaydetti.