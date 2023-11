"YARGITAY KARARI İÇTİHATTIR VE YILLARDIR UYGULANIYOR"



Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay kararını Anayasanın 14. maddesindeki durumların belli olmadığını belirterek verdiğini belirten Tunç, "ancak bu eylemler aynı maddenin son fıkrasında kanunla düzenlerin diye belirtilmiştir. Kanun koyucu bunu Türk Ceza Kanunu'nda düzenlemiştir. Devletin güvenliğine yönelik suçlar bölümünde düzenlenmiştir. Gezi davası da Türk Ceza Kanunu'nun 312'nci maddesinde açılmıştır. Hükümeti devirmeye yönelik teşebbüs suçudur. Mahkeme Can Atalay hakkında 18 yıl hapis cezası verdi. Yargıtay'da kovuşturma devam ederken Can Atalay Hatay'dan Milletvekili adayı gösterildi. Osman Kavala'da gösterilebilirdi. Seçim sonrasında Yargıtay'a başvuru yapıldı, ben milletvekili seçildim, yargılamanın durdurulması istemiyle. Önce 3. Ceza Dairesi daha sonrada itiraz yapılan Yargıtay 4. Ceza Dairesi durdurma talebini reddetti. Daha sonra Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yapıldı.