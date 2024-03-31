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Haberler Galeri ADANA SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA: 31 Mart 2024 Adana yerel seçim sonuçları ve canlı oy oranları
Giriş Tarihi: 31.03.2024 17:08 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 17:08

ADANA SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA: 31 Mart 2024 Adana yerel seçim sonuçları ve canlı oy oranları

Türkiye, Mahalli idareler Seçimleri için sandık başına gitti. Adıyaman, Ağrı ve Bingöl'ün de aralarında bulunduğu 32 ilde saat 07.00'da başlayan oy verme işlemi 16.00'da sona erdi. Diğer illerde ise 08.00-17.00 saatleri arasında oy kullanıldı. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayım işlemleri başladı. Bu kapsamda 2024 yerel seçim sonuçlarında Adana'yı hangi partinin önde olduğu merak ediliyor. Adana seçim sonuçlarında son durum ne? İşte 2024 Adana yerel seçim sonuçları...

ADANA SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA: 31 Mart 2024 Adana yerel seçim sonuçları ve canlı oy oranları

Türkiye genelinde 61 milyondan fazla vatandaş, Mahalli İdareler Seçimleri 2024 için sandık başına gitti. Oy verme işlemleri illere göre farklılık gösteriyor.

ADANA SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA: 31 Mart 2024 Adana yerel seçim sonuçları ve canlı oy oranları

Mahalli İdareler Seçimleri için 32 ilde saat 07.00'de başlayan oy verme işlemi 16.00'da sona erdi. İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Adana gibi illerde de oy verme işlemleri sabah saat 08.00'da başladı ve 17.00'da sona erdi.

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ADANA SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA: 31 Mart 2024 Adana yerel seçim sonuçları ve canlı oy oranları

31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Seçimleri'nde belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecek.

ADANA SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA: 31 Mart 2024 Adana yerel seçim sonuçları ve canlı oy oranları

Bu kapsamda 2024 yerel seçim sonuçlarında Adana'yı hangi partinin kazandığı merak ediliyor. Adana seçim sonuçlarında son durum ne? 2024 Adana yerel seçim sonuçlarında hangi aday önde?

ADANA SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA: 31 Mart 2024 Adana yerel seçim sonuçları ve canlı oy oranları

Saat 17.00 itibarıyla Adana yerel seçim sonuçlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

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