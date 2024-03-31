Giriş Tarihi: 31.03.2024 17:08
Güncelleme Tarihi: 31.03.2024
17:08
ADANA SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA: 31 Mart 2024 Adana yerel seçim sonuçları ve canlı oy oranları
Türkiye, Mahalli idareler Seçimleri için sandık başına gitti. Adıyaman, Ağrı ve Bingöl'ün de aralarında bulunduğu 32 ilde saat 07.00'da başlayan oy verme işlemi 16.00'da sona erdi. Diğer illerde ise 08.00-17.00 saatleri arasında oy kullanıldı. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayım işlemleri başladı. Bu kapsamda 2024 yerel seçim sonuçlarında Adana'yı hangi partinin önde olduğu merak ediliyor. Adana seçim sonuçlarında son durum ne? İşte 2024 Adana yerel seçim sonuçları...