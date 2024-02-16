Giriş Tarihi: 16.02.2024 16:54
Güncelleme Tarihi: 16.02.2024
16:54
Aday gösterilmeyen Tunç Soyer’den Özgür Özel’e sert mesaj: Arkadan hançerleyenler oldu!
CHP'de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, liste dışı kaldı. Yerine Cemil Tugay'ın gösterilmesine çok kızdı. Aday gösterilmeyeceğini MYK'dan 5 dakika önce öğrendiğini söyleyen Soyer, "Siyasi nezaketsizlik" diyerek Özgür Özel'i hedef aldı. Bugün de belediye personeliyle bir araya gelen Tunç Soyer, bir kez daha CHP yönetimini ve Özel'i sert sözlerle suçladı. "Bu yolculukta ihanet edenler oldu, arkadan hançerleyenler oldu" ifadelerini kullandı.