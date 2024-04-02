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Haberler Galeri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alım sonuç ekranı | Aile Bakanlığı personel alımı sonuçları belli mi?
Giriş Tarihi: 02.04.2024 16:50 Güncelleme Tarihi: 02.04.2024 16:50

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alım sonuç ekranı | Aile Bakanlığı personel alımı sonuçları belli mi?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı için başvurularını gerçekleştiren vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bakanlık tarafından KPSS B puanı baz alınarak 8 bin personel alımı gerçekleştirilecek. Başvurular 21- Şubat 11 Mart tarihleri arasında e-Devlet üzerinden gerçekleştirildi. Merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere birçok farklı kadroya yerleştirme sağlanacak. KPSS puan sıralaması esas alınarak gerçekleştirilecek personel alımı için binlerce aday sonuçları bekliyor. Peki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı 2024 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alım sonuç ekranı | Aile Bakanlığı personel alımı sonuçları belli mi?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı 2024 sonuçları başvurularını gerçekleştiren adaylar tarafından mercek altına alındı. Atamalarda KPSS B grubu puanlar esas alınacak. 8000 personel alımı yapılacak. Peki Aile Bakanlığı personel alım sonuçları açıklandı mı?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alım sonuç ekranı | Aile Bakanlığı personel alımı sonuçları belli mi?

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2024 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 bin personel alımı başvuruları 21 Şubat-11 Mart tarihleri arasında tamamlanmıştı. Başvuru işlemlerinin ardından sonuç duyurusu ekranına odaklanıldı.

Aile Bakanlığı 8 bin personel alımı sonuçlarının yakın zamanda açıklanması bekleniyor. Konuyla ilgili bilgi geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alım sonuç ekranı | Aile Bakanlığı personel alımı sonuçları belli mi?

KPSS PUANINA GÖRE YERLEŞTİRME YAPILACAK!

Adaylar KPSS puan üstünlüğü esasına göre tercih ettiği pozisyonlara yerleştirilecek.

Yerleştirme işlemleri sonucunda atanmaya hak kazanan adaylardan istenilen belgelere ilişkin ayrıca duyuru yapılacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alım sonuç ekranı | Aile Bakanlığı personel alımı sonuçları belli mi?

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Sözleşmeli personel pozisyonlarına başvuru yapan adayların, KPSS puan üstünlüğü esas alınarak sıralanması sonucunda, alınacak personel sayısı kadar asil aday ve 4 katı kadar yedek aday belirlenecek.

KPSS puanları eşit olan adayların bulunması halinde; doğum tarihi önce olan aday, bunda da eşitlik olması halinde mezuniyet tarihi önce olan aday üst sırada yer alacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alım sonuç ekranı | Aile Bakanlığı personel alımı sonuçları belli mi?

Alıma ilişkin duyuru Bakanlığın resmi internet sayfalarında (www.aile.gov.tr ve/veya aile.gov.tr/pgm) yayımlanacaktır. Bilgilendirmeler Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden yapılacak olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak.

Duyuru ve bilgilendirmeleri adayların takip etmesi önem arz etmektedir.

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