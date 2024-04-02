Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alım sonuç ekranı | Aile Bakanlığı personel alımı sonuçları belli mi?

Giriş Tarihi: 02.04.2024 16:50
Güncelleme Tarihi: 02.04.2024
16:50
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı için başvurularını gerçekleştiren vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bakanlık tarafından KPSS B puanı baz alınarak 8 bin personel alımı gerçekleştirilecek. Başvurular 21- Şubat 11 Mart tarihleri arasında e-Devlet üzerinden gerçekleştirildi. Merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere birçok farklı kadroya yerleştirme sağlanacak. KPSS puan sıralaması esas alınarak gerçekleştirilecek personel alımı için binlerce aday sonuçları bekliyor. Peki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı 2024 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?