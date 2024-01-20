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Haberler Galeri AK Parti adaylarının ortak şifresi: Hedefe uygun büyük hizmet ve parti eksenli isimler…
Giriş Tarihi: 20.01.2024 09:39 Güncelleme Tarihi: 20.01.2024 09:39

AK Parti adaylarının ortak şifresi: Hedefe uygun büyük hizmet ve parti eksenli isimler…

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için AK Parti belediye başkan adaylarını açıkladı. Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, bugünkü yazısında 2023 seçimlerini kazanmanın verdiği motivasyonla yerel seçimlere büyük bir moral üstünlüğüyle giden AK Parti'nin adaylarının tarihi bir fırsat sunduğunu vurguladı. Muhalefetin büyük bir moral çöküntüsü içinde olduğunu belirten Övür, yazısında AK Parti adaylarının ortak şifrelerini de açıkladı. İşte Mahmut Övür'ün bugünkü yazısı…

MAHMUT ÖVÜR
AK Parti adaylarının ortak şifresi: Hedefe uygun büyük hizmet ve parti eksenli isimler…

Başkan Erdoğan, İstanbul ve Ankara'da yaptığı iki aday toplantısıyla 31 Mart seçimlerinin startını verdi. AK Parti, bir önceki yerel seçime göre bu seçimlere çok büyük bir moral üstünlükle giriyor. Arkasında da rakiplerinin deyimiyle tarihin en kritik 2023 seçimlerini kazanma motivasyonu var.

AK Parti adaylarının ortak şifresi: Hedefe uygun büyük hizmet ve parti eksenli isimler…

Rakipleri de bir o kadar moral çöküntüsü içinde.

Bu da AK Parti'ye tarihi bir fırsat sunuyor.

Gördüğüm kadarıyla AK Parti de adaylarını bu tarihi fırsata uygun belirlemiş. Hedefi de Başkan Erdoğan önceki gün Ankara'da yaptığı aday toplantısında koydu:

"Bundan tam 30 yıl önce 1994'te İstanbul'da başladığımız belediyeler vasıtasıyla halkımıza hizmet yolculuğumuzu Türkiye Yüzyılı'na adım attığımız 2024'te zirveye çıkarmak istiyoruz. Buna hazır mıyız?"

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AK Parti adaylarının ortak şifresi: Hedefe uygun büyük hizmet ve parti eksenli isimler…

Gerçekten de açıklanan adayların ortak noktaları büyük oranda bu hedefe uygun. Liste aynı şehir, büyük hizmet ve parti eksenli ortak isimlerden oluşuyor.

Birkaç örnek bile tabloyu göstermeye yetiyor. İşe İstanbul'dan başlayalım.

AK Parti adaylarının ortak şifresi: Hedefe uygun büyük hizmet ve parti eksenli isimler…

Murat Kurum: Kurum, bir bürokrat ama onu öne çıkartan bürokratlığı değil, hizmeti ve çalışkanlığı. Sadece son birkaç yılı hatırlayın; Kurum'un, Kastamonu Bozkurt'tan Giresun'a, Elazığ ve İzmir depreminden Manavgat'taki yangına, TOKİ evlerinden İstanbul'daki kentsel dönüşüm projelerine kadar Türkiye'nin her şehrinde ve ilçesinde izi var.

AK Parti adaylarının ortak şifresi: Hedefe uygun büyük hizmet ve parti eksenli isimler…

Aynı zamanda da İstanbul milletvekili... Eğer İstanbullu, mevcut iki aday, Kurum ve İmamoğlu kıyaslaması yapacaksa, sadece Elazığ'daki deprem fotoğrafına bakması yeterli... Biri 30 gününü depremzedelerle geçirirken diğeri Elazığ'a bir gün uğrayıp Palandöken'de kayak fotoğrafı veriyordu. Seçim İstanbullunun...

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