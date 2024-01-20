Giriş Tarihi: 20.01.2024 09:39
Güncelleme Tarihi: 20.01.2024
09:39
AK Parti adaylarının ortak şifresi: Hedefe uygun büyük hizmet ve parti eksenli isimler…
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için AK Parti belediye başkan adaylarını açıkladı. Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, bugünkü yazısında 2023 seçimlerini kazanmanın verdiği motivasyonla yerel seçimlere büyük bir moral üstünlüğüyle giden AK Parti'nin adaylarının tarihi bir fırsat sunduğunu vurguladı. Muhalefetin büyük bir moral çöküntüsü içinde olduğunu belirten Övür, yazısında AK Parti adaylarının ortak şifrelerini de açıkladı. İşte Mahmut Övür'ün bugünkü yazısı…