AK Parti adaylarının ortak şifresi: Hedefe uygun büyük hizmet ve parti eksenli isimler…

Murat Kurum: Kurum, bir bürokrat ama onu öne çıkartan bürokratlığı değil, hizmeti ve çalışkanlığı. Sadece son birkaç yılı hatırlayın; Kurum'un, Kastamonu Bozkurt'tan Giresun'a, Elazığ ve İzmir depreminden Manavgat'taki yangına, TOKİ evlerinden İstanbul'daki kentsel dönüşüm projelerine kadar Türkiye'nin her şehrinde ve ilçesinde izi var.